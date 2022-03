And Just Like That : La série de HBO Max renouvelée pour une saison 2

HBO Max renouvelle la série And Just Like That, suite de Sex and the City, pour une deuxième saison.

C’est officiel, Carrie et ses amies New-Yorkaises reviendront bien pour une saison 2 de And Just Like That. Malgré une réception très mitigée de la première saison, HBO Max renouvelle sa confiance en l’équipe de Sex and The City et commande une seconde saison pour le revival.

La première saison suivait les personnages originaux de Sex and The City Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis), – sans Samantha (Kim Cattrall) – ainsi que de nouveaux visages, alors qu’elles naviguaient dans les épreuves et tribulations de la vie et l’amitié dans la cinquantaine, mettant en lumière la ménopause, le deuil, la sexualité et d’autres thèmes qui touche à la cinquantaine.

Créée et produite par Michael Patrick King, la série voyait également les retours de Mario Cantone, Chris Noth, David Eigenberg, Evan Handler et le regretté Willie Garson, qui ont tous repris leurs rôles de la série originale. Les nouveaux venus incluent Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker et Karen Pittman.

Parker, Nixon et Davis sont également productrices exécutives, tandis que les anciens de SATC Julie Rottenberg et Elisa Zuritsky ont écrit les scripts aux côtés de King, Rachna Fruchbom, Keli Goff et Samantha Irby.

And Just Like That est disponible en France sur la plateforme Salto, tandis que Sex and the City est à (re)voir sur OCS.

Source : EW / Crédit ©HBO Max