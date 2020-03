The Walking Dead saison 10 : Michonne fait une découverte dans son dernier épisode (spoilers)

Danai Gurira a quitté The Walking Dead, retour sur son dernier épisode dans lequel Michonne fait une découverte choquante. Spoilers.

On le savait depuis quelque temps, la saison 10 est la dernière pour Danai Gurira. Ce que les fans ne savaient pas, c’est dans quel épisode elle partirait. L’interprète de Michonne a quitté The Walking Dead dans l’épisode 13 de la saison 10, intitulé What We Become. Si son départ est une triste nouvelle, la bonne nouvelle est qu’elle est toujours vivante et qu’elle part avec la possibilité de retrouver son mari Rick.

L’épisode a suivi Michonne alors qu’elle s’est faite enfermer et droguer par Virgile, ce qui l’a conduite dans une série de visions délirantes dans lesquelles elle a imaginé sa vie sur un chemin complètement différent. Ce chemin a commencé avec elle ignorant les appels à l’aide d’Andrea. Elle est ensuite recrutée par Negan, tue Glenn et Heath, puis se fait tuer par Daryl et Rick… Bref, elle est en plein bad trip.

Après avoir traversé ces cauchemars et échappé à la cellule de Virgile, Michonne a découvert les bottes de Rick et un autre message avec un dessin, la faisant croire que son mari était bel et bien vivant. Avec un peu d’incitation de Judith, Michonne s’est lancée dans une quête vers le nord pour retrouver Rick. Sur son chemin, elle rencontre deux voyageurs qu’elle décide d’aider. Michonne s’en est allée comme elle est arrivée, avec des zombies en lèse, et en aidant des gens dans le besoin.

Son histoire n’est pas terminée

L’histoire de Michonne n’est donc pas terminée. Scott M. Gimple, le boss de la franchise, refuse de dire si elle sera présente dans les films avec Andrew Lincoln mais il confirme que ce n’est pas la dernière fois qu’on la verra. « Son histoire n’est pas finie, » dit-il durant l’émission The Talking Dead via web cam en ces temps de confinement.

La présence des bottes et le dessin sont des allusions à une grande histoire. « Rick Grimes et Andy Lincoln n’abandonneraient pas ces bottes facilement », a-t-il déclaré. « Il y a une histoire et Michonne pourrait la suivre. » Il a également déclaré que le dessin de Judith qui la représentait comme la fillette de dix ans qu’elle est maintenant n’a pas nécessairement été réalisé par quelqu’un qui l’avait vue.

« Son histoire n’est pas terminée », a déclaré Gimple plus tard dans l’émission. « Et la chose que nous étions si heureux de trouver était que nous avons pu en quelque sorte conclure le personnage. »

Il a poursuivi en disant que, même si Michonne n’était pas tout à fait sûre au sujet des personnes qu’elle avait rencontrées, son instinct naturel la poussait à les aider. « Elle est du genre qui aiderait ces gens. Elle n’a aucune idée de qui ils sont, ils ont un sens de la mode étrange et elle les aide quand même », a déclaré Gimple. « Même si elle a cette piste sur Rick, et ensuite nous voyons ce groupe organisé, c’est un groupe soigné et fort. Elle se dirige vers eux au nom de ces autres personnes. Il se passe quelque chose ici. »

Gimple a déclaré que c’était passionnant de voir son personnage être en mesure de remplir son arc dans l’histoire, tout en ouvrant une toute autre histoire pour en savoir plus sur Rick. « Alors oui, il y a plus à voir avec Michonne. »

Vers d’autres projets

Danai Gurira s’en va pour devenir scénariste et showrunner de sa propre série, Americanah, pour HBO Max, avec Lupita Nyong’o. Pour elle, il était temps de partir même si c’est difficile : « C’était incroyablement difficile d’imaginer même partir. J’adore cette série. J’adore la famille que j’avais là-bas, et que j’ai toujours. La beauté de venir travailler et d’aimer les gens autour de vous et le travail que vous faites et les choses que vous faites et appelez cela votre travail, ne ressemble à rien que j’aurais pu imaginer, » dit-elle à EW.

« C’est donc un vrai cadeau pour ma vie d’en avoir fait partie. Il est toujours difficile d’accepter qu’il est temps de vous permettre d’aller dans une autre direction. Et c’était incroyablement difficile de prendre cette décision, mais je le devais. J’ai dû commencer à l’articuler à moi-même puis aux autres, et cela a pris du temps, car c’était chez moi. »

Elle ajoute : « Mais il y a un aspect de mon travail en tant que scénariste, et je devais lui laisser de l’espace. Pour vraiment lui laisser sa place dans ma vie et dans mes activités artistiques aussi. Et je devais juste laisser l’espace se réaliser. Donc, c’était vraiment à ce moment où vous vous rendez compte que vous devez faire ce que vous ressentez. C’est donc un processus qui consiste simplement à accepter ce fait, et vous pouvez alors vous rendre compte qu’il est temps de passer à la chose suivante et de créer l’espace dans votre vie pour autre chose. Et puis le stress parce que c’est incroyablement difficile. Mais oui, c’était le moment de le faire. »

The Walking Dead revient la semaine prochaine, sans Michonne, sur OCS.

The Walking Dead saison 10 – Promo 10×14

Source : EW et TVGuide / Crédit ©AMC

.