Marvel : Mark Ruffalo pense que les séries diminuent le « mystique » des films

Mark Ruffalo donne son avis sur les séries Marvel qui selon lui, font du mal au MCU.

Mark Ruffalo a récemment partagé son sentiment sur l’impact des séries Marvel sur l’ensemble du MCU. L’interprète de Hulk pense apparemment que le trop plein de séries sur Disney+ a fait du mal au MCU.

Les séries font partie du MCU depuis Agents of SHIELD lancée peu après The Avengers en 2013. À partir de là, des séries comme Agent Carter et la saga Defenders de Netflix ont continué à compléter les aventures sur grand écran de Marvel. Cependant, le rôle que jouent les séries dans le MCU au sens large a considérablement changé avec WandaVision.

Avant le passage à Disney+, les séries Marvel entretenait une relation à sens unique avec l’univers Marvel sur grand écran. Cependant, depuis WandaVision, à travers toutes les séries MCU les plus récentes et à venir, ces aventures sur petit écran sont devenues partie intégrante du plan narratif de Marvel Studios.

Cette interconnexion n’est pas forcément la tasse de thé de tout le monde et Mark Ruffalo est parmi ceux qui pensent que c’est trop, même s’il a lui-même contribué à She-Hulk. Dans une récente interview à GQ, il a déclaré que trop de contenu diminue le « mystique » de chaque film.

« Je pense que l’expansion du streaming était vraiment excitante, mais le truc avec les films Marvel, c’est qu’il fallait attendre trois ans [entre les films] et cela créait un certain mystique. »

Selon lui, cela rend les films moins spéciaux avec moins d’anticipation. S’il n’a pas complètement tort, toutes les séries ne sont pas des obligations à regarder. Certes, WandaVision est centrale pour comprendre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais contrairement à ce que beaucoup pensent Miss Marvel et WandaVision ne sont pas indispensables pour comprendre The Marvels. C’est un plus, mais le film fait un bon travail pour établir qui sont ces personnages.

Le patron de Disney a récemment confié qu’il souhaitait recentrer le contenu sur les grandes franchises et faire moins de séries intermédiaires. On attend de voir comment la suite du MCU va se rajuster.

Deadpool & Wolverine est le seul film est prévu cette année dans le MCU (les films Sony ne comptent pas) tandis que la série Echo a déjà été dévoilée et que Daredevil Born Again est en plein tournage mais n’a pas encore de date. Wonder Man est aussi en pleine production et on notera aussi que la série Ironheart (déjà filmée) a été retirée du calendrier pour le moment.

Crédit ©Marvel / Source : GQ