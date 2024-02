Marvel : Bientôt nouveau titre pour Avengers 5 et focus sur les grandes franchises

Un nouveau titre devrait bientôt être annoncé pour Avengers 5 et Bob Iger veut que Marvel Studios se concentrent plus sur les grandes franchises.

Depuis le renvoi de Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant du MCU, il a été rapporté que le titre d’Avengers : The Kang Dynasty finirait par changer, mais ni Disney ni Marvel Studios n’ont, pour le moment, officialisé un changement.

Il a été initialement annoncé en décembre qu’Avengers 5 aurait un nouveau titre et cela a récemment été à nouveau rapporté par The Hollywood Reporter. Malgré cela, Marvel n’a toujours pas officiellement changé le titre d’Avengers : The Kang Dynasty. Bien sûr, cela ne signifie pas que Marvel n’envisage pas de changer le titre, mais ils attendent probablement le bon moment pour l’annoncer.

Changer le nom d’Avengers : The Kang Dynasty pourrait attirer un peu plus l’attention sur l’état actuel du MCU. On a beaucoup parlé de la fatigue des super-héros et d’un MCU apparemment sans direction, donc Marvel pourrait vouloir verrouiller un nouveau titre pour Avengers 5 avant d’annoncer officiellement le changement de titre. Cela pourrait également signifier qu’ils attendent de révéler bientôt une nouvelle direction pour l’ensemble du MCU.

Bob Iger, le patron de Disney, semble vouloir changer les choses chez Marvel en se concentrant sur les grandes franchises. Toujours selon THR, Iger souhaiterait changer de direction pour plonger résolument dans les personnages les plus populaires de la marque.

Compte tenu de la véritable avalanche de matériel MCU au cours des dernières années, il est fort probable que le nombre de films et de séries diminuera considérablement. Cela se voit déjà en 2024, avec Deadpool 3 qui sera le seul film se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel à sortir en salles cette année.

Nous savons que les X-Men et Les Quatre Fantastiques sont sur le point de faire leur véritable entrée dans le MCU. Marvel Studios semblent vouloir se concentrer là-dessus tout en continuant à surfer sur la vague Spider-Man et la franchise principale Avengers.

On attend de voir comment la suite du MCU se rajuste. En attendant, Daredevil qui fait officiellement partie du MCU arrivera bientôt sur Disney+ avec la nouvelle série Daredevil Born Again.

Source : THR / Crédit ©Marvel