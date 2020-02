Supernatural saison 16 : Misha Collins annonce le retour d’Uriel

Un autre ancien méchant de Supernatural sera de retour pour la dernière saison.

Alors que Supernatural se rapproche de la fin, un autre visage familier des fans s’apprête à faire son retour. Misha Collins, alias Castiel a lui-même fait l’annonce de ce retour sur les réseaux sociaux avec une photo.

Collins a posté une photo de lui-même en compagnie de Robert Wisdom qui a incarné Uriel dans 4 épisodes de la série.

Today, there were two "lasts" on #Supernatural:

First, it was the last time Cas & Uriel (@RobertRayWisdom) will be together.

The other "last" is too spoilery to post here.

Text me "NSFW" & I’ll send it to you: (323) 405-9939 pic.twitter.com/7b8RUp2TqN

— Misha Collins (@mishacollins) February 22, 2020