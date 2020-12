The Little Things : Première image du film avec Denzel Washington et Jared Leto

Réalisé par John Lee Hancock, The Little Things, ce thriller au casting cinq étoiles, promet d’être alléchant !

Le réalisateur de The Little Things a tapé fort et réunit trois grands noms du cinéma : Rami Maleck, Denzel Washington qui camperont des flics enquêtant sur un tueur en série, incarné par Jared Leto. Une première image avec Washington et LEto est à découvrir.

Un casting de pointe et une opportunité pour Jared Leto de jouer avec Denzel Washington. Pas de secret pour le comédien, qui assume avoir accepté le rôle pour être aux côtés de celui qu’il considère comme l’un des plus grands du monde du cinéma. « Denzel Washington, c’est mon Brando, mon Pacino ou encore De Niro. Tous en un ! » confie l’acteur. « Travailler avec lui était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Et puis avec Rami, c’était vraiment la cerise sur le gâteau. C’est une force sur laquelle il fallait compter et j’étais très excité à l’idée de passer du temps avec lui ».

Dans ce sombre récit, le personnage de Washington semble résoudre les enquêtes grâce à ses intuitions. Un savoir-faire qui agace ses jeunes coéquipiers !

Jared Leto, lui, décrit son personnage comme « inhabituel ». Un personnage complexe à l’esprit vif, muni d’une grande intelligence, coincé dans une vie qu’il ne pense ne pas mériter. « Il ne c’est jamais vraiment intégré à la société. C’était pour moi l’occasion de procéder à une transformation complète. C’était très amusant, dans la recherche et la construction du personnage ».

The Little Things a été tourné à Los Angeles, dans des lieux inédits et éloignés des sentiers touristiques. Une ville personnifiée par le réalisateur John Lee Hancock. On pourra y découvrir la ville dénuée de lumière à travers la pénombre des ruelles et de vastes terrains.

Le casting de The Little Things comprend également Natalies Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky, Isabel Arraiza, Sofia Vassileva et Michael Hyatt.

Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour découvrir The Little Things le 29 janvier au cinéma si les conditions sanitaires nous le permettent ! Les plus chanceux pourront le visionner directement sur HBO Max.

Source : EW / Crédit : Nicola Goode/Warner Bros.