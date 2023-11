Superman Legacy : Le film trouve son Jimmy Olsen et sa Eve Teschmaster

Skyler Gisondo sera Jimmy Olsen tandis que Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster dans Superman Legacy de James Gunn.

Superman Legacy continue d’agrandir son casting. Après l’annonce de Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, on apprend que la mannequin et actrice portugaise Sara Sampaio (At Midnight) incarnera Eve Teschmaster, complice, assistante (et parfois amante) de Lex.

Teschmacher n’est pas une création des comics, elle a fait ses débuts dans Superman de Richard Donner et a été interprétée par Valérie Perrine. Elle est plus récemment apparue dans la série Supergirl, incarnée par Andrea Brooks.

Il a aussi été annoncé que Skyler Gisondo (The Righteous Gemstones, Booksmart, The Amazing Spider-Man) a été casté dans le rôle de Jimmy Olsen, le fameux photographe du Daily Planet qui travaille aux côtés de Clark Kent et Lois Lane.

Jack Larson a joué Jimmy Olsen dans la première série de Superman, Les Aventures de Superman des années 1950, tandis que Marc McClure a interprété Jimmy dans Superman de 1978 et ses trois suites. Des décennies plus tard, Sam Huntington l’incarnait dans Superman Returns en 2006. Zack Snyder a choisi Michael Cassidy dans le rôle de Jimmy dans Batman v Superman : Dawn of Justice (2016). Plus récemment, le personnage a aussi été incarné par Mehcad Brooks dans Supergirl.

Le duo rejoint David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane. L’ensemble comprend également Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho et María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer.

La grève des acteurs étant terminée, le long métrage sera tourné au début de l’année prochaine et sa date de sortie est toujours fixée au 11 juillet 2025.

