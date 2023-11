Superman Legacy : Nicholas Hoult sera Lex Luthor

Nicholas Hoult décroche le rôle de Lex Luthor dans Superman Legacy de James Gunn.

Superman Legacy a trouvé son Lex Luthor. Alors que certains l’attendaient dans le rôle principal (avant l’annonce de David Corenswet), Nicholas Hoult sera finalement l’ennemi juré de Clark Kent dans Superman Legacy. C’est le site Deadline qui a dévoilé l’information en premier

Selon le site américain, une star de cinéma a toujours été recherchée pour ce rôle après que Gunn ait sélectionné le nouveau visage David Corenswet dans le rôle titre, et la lauréate des Emmy Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane.

Le studio voulait passer par le processus de casting après la grève de la SAG-AFTRA pour trouver un acteur pour jouer Luther. Warner est déjà en collaboration avec Hoult qui joue dans Juror n°2 de Clint Eastwood. Hoult a également joué dans le blockbuster Warner Bros. de 2015, Mad Max Fury Road, qui a rapporté plus de 380 millions de dollars au box-office mondial.

Hoult suit la lignée d’acteurs tels que Gene Hackman, Kevin Spacey et Jesse Eisenberg qui ont interprété Lex Luthor à l’écran dans la franchise Superman de Warner Bros.

La semaine dernière, l’actrice vénézuélienne María Gabriela de Faría a été annoncée dans le rôle de la méchante Engeneer.

Le projet a été annoncé plus tôt cette année lorsque James Gunn et Peter Safran ont exposé leur plan pour la première phase du reboot des propriétés DC et que Superman : Legacy était au premier plan en tant que projet qui aiderait à lancer cette stratégie.

Superman : Legacy devrait sortir dans le monde entier le 11 juillet 2025.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Axelle/Bauer-Griffin