Une Nounou d’Enfer : Le reboot avec Cardi B ?

Le showrunner d’Une Nounou d’Enfer Peter Marc Jacobson dit qu’il y a eu des discussions pour un reboot possible avec Cardi B.

Depuis quelques années, l’idée d’un reboot de la série Une Nounou d’Enfer avec Cardi B dans le rôle principal circule. Diffusée sur CBS entre 1993 et 1999 (sur M6 en France), Une Nounou d’Enfer (The Nanny en VO) mettait en vedette Fran Drescher dans le rôle de l’incomparable Fran Fine. S’inspirant des expériences personnelles de Drescher dans le Queens, Fran était la nounou de trois enfants de la haute société new-yorkaise et britannique.

En 2018, des rumeurs de reboot ont commencé à circuler quand Fran Drescher elle-même a suggéré la rappeuse Cardi B pour reprendre le rôle de la nounou titulaire. Puis dans une nouvelle interview, le co-créateur et showrunner de la série Peter Marc Jacobson a mis en lumière ce à quoi pourrait ressembler un reboot avec Cardi B.

Dans le podcast Oh, Mr. Sheffield !, Jacobson a offert quelques détails sur un reboot potentiel. Le showrunner a clairement indiqué qu’il ne voudrait pas que le reboot soit simplement une copie de son prédécesseur. « Je ne suis pas intéressé à faire une autre Nounou avec une autre fille qui serait comme Fran. Ça a déjà été fait », a-t-il déclaré.

Jacobson a également fait l’éloge des talents de Cardi et a reconnu que la série serait différente avec elle en tant que personnage principal. Il confie : « Elle n’aurait pas besoin d’être juive, n’est-ce pas ? Elle pourrait être, vous savez, n’importe quoi. Peu importe, car c’est un poisson hors de l’eau. Cardi serait un poisson hors de l’eau où que vous la mettiez. Donc voilà. Et un excellent poisson. Parce que, vous savez, elle est drôle, et si elle était bien écrite, ce serait génial. Et je veux dire, elle est drôle par elle même. Je l’adore. »

Puis il ajoute : « On parlait du fait que Fran aurait pu épouser un homme noir, et ils avaient eu Cardi, et Fran était sa mère. »

On attend de voir si cette nouvelle version d’Une Nounou d’Enfer verra le jour. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite.

Une Nounou d’Enfer , la version originale, est disponible en France sur Amazon Prime Video.

Source : Screen Rant / Crédit ©CBS