YOU saison 3 : Scott Speedman rejoint la série Netflix

Scott Speedman rejoint la saison 3 de la série Netflix YOU.

La série YOU accueille un nouveau membre dans son casting. Cette semaine, on a appris que Scott Speedman (Felicity, Animal Kingdom) rejoignait la série de Netflix. Il jouera Matthew, un homme décrit comme « un PDG prospère, un mari et un père peu communicatif. Il est réservé, mystérieux et a tendance à se retirer … tout cela masque un profond puits d’émotion en dessous. »

Pou le moment, on ne sais pas comment le personnage s’intègrera dans la saison dans son ensemble. Sera-t-il le mari de la nouvelle cible de Joe ? Finira-t-il la saison vivant ?

Scott Speedman has joined the cast of YOU Season 3!

He’ll play Matthew, a successful CEO, husband, and uncommunicative father. He’s reserved, mysterious, and has a tendency to be withdrawn … all of which masks a deep well of emotion underneath pic.twitter.com/EYp7Xfg65u

— Netflix Queue (@netflixqueue) October 21, 2020