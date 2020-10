Spider-Man 3 : Apparition de Miles Morales prévue ?

Une vidéo d’audition pour l’apparition de Miles Morales dans Spider-Man 3 a été mise en ligne avant d’être rapidement supprimée.

Miles Morales sera-t-il présent dans Spider-Man 3 aux côtés de Peter Parker ? Une vidéo d’audition pour le personnage aurait fait surface en ligne avant d’être supprimée. Depuis, les spéculations sur la présence de Miles dans le film vont bon train.

Si la vidéo n’est plus visible, une description des images est disponible : « La vidéo en deux parties commence par un jeune homme afro-américain livrant de la nourriture pour ce qui semblait être le restaurant de ses parents. Le jeune homme est arrêté par le NYPD parce qu’il porte quelque chose rappelant Spider-Man. Interrogé par la police, il déclare qu’il est fan de Spidey mais il est clair que dans l’univers où cela se déroule, être fan de Spidey n’est PAS une bonne chose. »

On se souvient qu’à la fin du film précédent, Spider-Man s’est fait piégé, il est donc possible que celui qui était un héros soit devenu l’ennemi public n°1.

La description continue : « La deuxième partie de la vidéo voit le jeune homme d’abord dans une conversation avec son père, puis son cousin (?). Lorsque qu’il parle à la deuxième personne, les informations diffusées à la télévision indique que le héros costumé Spider-Man a été retrouvé mort dans un musée. »

Est-ce que cette vidéo est réelle ? Miles Morales est-il prévu dans l’histoire de Spider-Man 3. Ce n’est pas la première fois que cette rumeur circule. Marvel Studios et Sony auraient déjà trouvé l’interprète du personnage, mais on ne sait pas qui c’est.

Grâce à une scène coupée de Spider-Man: Homecoming, nous savons déjà que Miles existe quelque part dans le MCU, et bien que les rumeurs ne disent pas clairement que Spider-Man 3 sera le point de départ pour un Miles Morales en chair et os, cela aurait certainement du sens, sans aucun doute avec l’intention de donner à Miles des aventures en solo à l’avenir.

Avec l’inclusion d’Electro (Jamie Foxx) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), tout peut arriver dans le film. On parle même de la présence de Venom (Tom Hardy) ou du Kingpin de Daredevil joué par Vincent D’Onofrio dans le film mais rien n’est confirmé.

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour. Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson et Jamie Foxx reprendra son rôle d’Electro de The Amazing Spider-Man 2.

Si Miles n’est pas dans le film, les fans du personnage pourront toujours le revoir sous forme animée avec Spider-Man : New Generation 2 qui devrait sortir en salles le 7 octobre 2022.

Toujours réalisé par Jon Watts, Spider-Man 3 sortira en décembre 2021.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Marvel/Sony