The Flash : Nicolas Cage en Superman et Bale, Kilmer et Clooney de retour en Batman ?

George Clooney, Christian Bale et Val Kilmer auraient été approchés pour reprendre leur cape de Batman dans le film The Flash et Nicolas Cage serait voulu pour Superman.

Apparemment, le rêve de Nicolas Cage de jouer Superman pourrait enfin se réaliser. En 1990, Cage était proche de jouer le personnage dans un film de Tim Burton mais le film ne s’est jamais fait. Aujourd’hui, on apprend que Cage est presque sur le point de porter le costume de Superman. Selon une nouvelle rumeur, l’acteur aurait été approché par Warner Bros pour incarner une version du Kriptonien dans le film The Flash.

De plus, le réalisateur Andy Muschietti et le studio chercheraient à recruter Christian Bale, George Clooney et Val Kilmer pour reprendre leur rôle de Batman. Il a déjà été confirmé que Ben Affleck et Michael Keaton enfileraient à nouveau le Batsuit. On aurait ainsi 5 versions différentes du personnage dans le film qui ouvrira le multiverse sur grand écran. Et comme si ce n’était pas assez, Chris O’Donnell reviendrait également en Robin.

Toutes ces rumeurs arrivent peu de temps après que le multiverse est été confirmé pour les films. Il est même dit que Grant Gustin, le Flash de la série, apparaisse dans le film comme renvoyant ainsi la pareille après son caméo dans le crossover Crisis on Infinite Earths.

Cela fait beaucoup d’un coup mais le film était basé sur Flashpoint, ce n’est pas impossible à envisager. Mais pour le moment, on prendra cette information avec prudence puisque Warner Bros n’a rien confirmé.

The Flash est prévu pour l’été 2022.

Source : Fandome Wire / Crédit ©Warner Bros:DR