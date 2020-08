The Flash le film : Ben Affleck revient en Batman et Michael Keaton confirmé

Le réalisateur Andy Muschietti annonce le retour de Ben Affleck en Batman dans le film The Flash et confirme la présence de Michael Keaton.

Deux Batman pour le prix d’un. Alors que Ben Affleck avait raccroché son costume de justicier, il le reprendra une nouvelle fois pour le film The Flash. En effet, le réalisateur Andy Muschietti a annoncé que l’acteur reviendra pour une apparition importante.

« Il représente une part très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et le [Bruce] Wayne d’Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n’avions jamais vu auparavant », a déclaré Muschietti à Vanity Fair.

Il ajoute : « C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés que nous ne le pensions. Ils ont tous deux perdu leur mère à cause d’un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. »

Dans cette même interview, Muschietti confirme la présence de Michael Keaton qui sera également Batman. Il aura aussi une part importante dans le film qui est inspiré des comics Flashpoint. Dans ces comics, Barry court si vite qu’il traverse les dimensions parallèles et rencontre d’autres versions de personnages qu’il connait.

Le réalisateur confirme également que le film prendra acte des autres univers et itérations des personnages. Le multiverse sera ainsi intégré dans le film. « Ce film est un peu charnière dans le sens où il présente une histoire qui implique un univers unifié où toutes les itérations cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valables », a déclaré Muschietti.

Il confirme : « Il est inclusif dans le sens où cela signifie que tout ce que vous avez vu existe et que tout ce que vous verrez existe, dans le même multiverse unifié. »

Ezra Miller a fait une apparition dans le crossover Crisis on Infinite Earths ce qui renforce bien l’idée que tous les films et les séries se déroulent dans le même multiverse.

Avec le DC FanFome qui aura lieu ce week-end, on espère avoir plus d’informations sur le film.

The Flash sortira le 3 juin 2022.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Warner Bros