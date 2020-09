CANNESERIES saison 3 : le festival dévoile sa sélection et se réinvente à l’heure du COVID

CANNESERIES fait son retour malgré la pandémie sur la Croisette du 9 au 14 octobre, et se réinvente pour sa saison 3.

Ce 22 septembre, CANNESERIES a tenu sa conférence de presse pour le festival cannois dédié au séries. Le Festival qui a l’habitude de se tenir au début du printemps est l’un des rares à avoir été maintenu en présentiel à l’heure du covid.

Alors que le Festival International du Film a été annulé CANNESERIES est bien maintenu et présentera ses séries en compétition et hors compétition, avec des mesures sanitaires mises en place spécialement pour cette édition, avec une jauge réduite au Festival Lumière et au Miramar.

Mais cette édition se présentera comme une édition hybride qui se déroulera autant sur place à Cannes, mais aussi Online. Une édition qui se décline aussi gratuitement sur un site dédié au festival sur lequel les spectateurs pourront assister aux Masterclass et évènements à distance avec le CANNESERIES LIVE.

Des mesures inédites et digitales qui ne seront pour déplaire pour les amateurs de séries qui ne pourront pas se déplacer pour assister à l’un des rares festivals dédié au série encore maintenu aujourd’hui.

D’ailleurs CANNESERIES s’est allié aux festivals Séries Séries, Série Mania qui se déroule habituellement à Lille, mais aussi Festival de la Fiction de la Rochelle, pour présenter des contenus dédiés à ces éditions qui ont malheureusement été annulées à cause du COVID-19.

Une édition riche qui se présente ci-dessous, avec des séries en compétition et hors compétition de qualité et diversifiés, ainsi qu’une programmation exclusive avec des invités internationaux et français. Au programme des Masterclass autour de la diversité, des séries engagées sur des sujets actuels, et des échanges avec des grands noms du monde des séries : Kyle Mclachlan, Judith Light, Erin Moriarty, Jed Harris, les doubleurs de Rick Et Morty ainsi que les talents des séries de la programmation du Festival.

Le Jury de la compétition officiel sera composé de Laëtitia Eïdo (Fauda), Grégory Fitoussi (Engrenages. Mr Selfridge.), le compositeur Randy Kerber. (The Eddy. La Couleur Pourpre. I, Robot), Roxane Mesquida, (Gossip Girl. Now Apocalypse), Caroline Proust (Engrenages. Scorpion), Jean-Pascal Zadi (Tout Simplement Noir. Sans Pudeur Ni Morale).

Le Jury Séries Courtes Sera Présidé Par Jamie Bamber – Président (Battlestar Galactica. Counterpart. Marcella. Londres Police Judiciaire.), Erin Moriarty (The Boys. True Détective ) et Timothee Hochet (Calls)

Le public pourra cette année offrir son prix aussi, avec pour la première fois depuis sa création un Prix du Public.

Ci-dessous la programmation de cette saison 3 de CANNESERIES. Ceux qui souhaitent participer au festival à Cannes pourront accéder à la billetterie dédiée sur le site puisque la jauge a été réduite à 1000 personnes en raison des conditions sanitaires actuellement. Canneseries Live sera disponible dès le 7 octobre pour les internautes.

LA PROGRAMMATION

HORS COMPÉTITION

#FREERAYSHAWN | Etats-Unis – 15×7’ (Saison 1) – Première Internationale

Création : Marc Maurino

Cast : Laurence Fishburne, Stephan James, Danny Boyd, Jr., Skeet Ulrich, Jasmine Cephas Jones, Annabeth Gish, Ana Ortiz

Scénario : Marc Maurino

Production : Fuqua Films, Sony Pictures TV

Diffusion : Quibi

OVNI(S) | France – 12×30’ (Saison 1) – Première Mondiale

Création : Clémence Dargent, Martin Douaire

Cast : Melvil Poupaud, Michel Vuillermoz, Géraldine Pailhas, Quentin Dolmaire, Daphné Patakia

Scénario : Clémence Dargent, Martin Douaire, en collaboration avec Julien Anscutter, Marie Eynard, Clémence Madeleine-Perdrillat, Raphaëlle Richet

SHADOWPLAY | France, Canada, Allemagne – 8×60’ (Saison 1) – Première Mondiale

Création : Måns Mårlind

Cast : Taylor Kitsch, Michael C. Hall, Nina Hoss, Mala Emde, Sebastian Koch, Tuppence Middleton and Logan Marshall-Green

Scénario : Måns Mårlind

Production : TANDEM PRODUCTIONS / BRON STUDIOS en coproduction avec ZDF

Ventes : STUDIOCANAL

Diffusion : ZDF (Allemagne), Viaplay (pays nordiques), CANAL+ (France), CANAL+ Pologne (Pologne), NPO (Pays-Bas)

HORS COMPÉTITION – Ouverture

LA FLAMME | France – 9×26’ (Saison 1) – Avant-Première

Création : Basée sur la série TV américaine “Burning Love”, basée sur la série TV originale créée par Erica Oyama-Marino

Cast : Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Ana Girardot, Doria Tillier, Vincent Dedienne, Camille Chamoux, Adèle Exarchopoulos, Leila Bekhti, Céline Sallette, Léonie Simaga, Laure Calamy, Marie-Pierre Casey, Florence Foresti, Vincent Macaigne, Ramzy Bedia, Youssef Hajdi, Pierre Niney, Stephan Wojtowicz, Angèle, Olivier Baroux, Laetitia Casta, François Civil, Seth Gueko, Gilles Lellouche, Noémie Lvovsky, Gilbert Melki, Helena Noguerra, Orelsan, Marina Rollman

Scénario : Jonathan Cohen, Jérémie Galan, Florent Bernard

Production : Benjamin Bellecour, Stéphane Drouet, Jonathan Cohen ; Ben Stiller, Nicky Weinstock (Executive Producers) ; MAKING PROD, ENTRE 2&4

Ventes : StudioCanal

Diffusion : CANAL+

HORS COMPÉTITION – Clôture



DIX POUR CENT | France – 6×52’ (Saison 4) – Avant-Première

Création : Fanny Herrero

Cast : Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Nicolas Maury, Laure Calamy, Stéfi Celma, Assaâd Bouab, Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc

Scénario : Victor Rodenbach, Vianney Lebasque, Frédéric Rosset, Edgard F.Grima, Jérôme Bruno, Thomas Mansuy

Production : Mon Voisin Productions, Mother Production

Ventes : France Télévisions Distribution

Diffusion : France Télévisions / Pôle France 2

COMPÉTITION



257 REASONS TO LIVE | Russie – 2019 – 13×23’ (Saison 1) – Première Internationale

Création : Alexey Lyapichev

Réalisation : Maksim Sveshnikov

Cast : Polina Maksimova, Egor Koreshkov, Marusya Fomina, Maksim Lagashkin, Julia Topolnitskaya…

Scénario : Alexey Lyapichev, Daria Vorotyntseva, Nikolay Muratov, Denis Kagarmanov

ATLANTIC CROSSING | Norvège – 2019 – 8×54’ (Saison 1) – Première Mondiale

Création : Alexander Eik

Réalisation : Alexander Eik

Cast : Kyle Maclachlan, Sofia Helin, Tobias Santelmann, Harriet Sansom Harris, Søren Pilmark…

Scénario : Alexander Eik, Linda May Kallestein

CYENNE ET LOLA | France, Belgique – 2020 – 8×52’ (Saison 1) – Première Mondiale

Création : Virginie Brac

Cast : Veerle Baetens, Charlotte Le Bon, Patrick D’Assuçao, Alban Lenoir, …

Scénario : Virginie Brac

LOSING ALICE | Israël – 2019 – 8×45’ (Saison 1) – Première Internationale

Création : Sigal Avin

Réalisation : Sigal Avin

Cast : Ayelet Zurer, Lihi Kornovski, Gal Toren Yossi Marshak, Shai Avivi, …

Scénario : Sigal Avin

MAN IN ROOM 301 | Finlande – 2019 – 6×45’ (Saison 1) – Première Internationale

Réalisation : Mikko Kuparinen

Cast : Antti Virmavirta, Kaija Pakarinen, Jussi Vatanen, Pöysti Leena, Andrei Alén, …

Scénario : Kate Ashfie

MOLOCH | France – 2019 – 6×52’ (Saison 1) – Première Mondiale

Création : Arnaud Malherbe

Cast : Olivier Gourmet, Marine Vacth, Marc Zinga, Arnaud Valois, Alice Verset, …

Scénario : Arnaud Malherbe, Marion Festraëts

PARTISAN | Suède – 2020 – 5×45’ (Saison 1) – Première Mondiale

Création : Amir Chamdin & Fares Fares, sur une idée de Mauricio Molinari

Cast : Fares Fares, Johan Rheborg, Sofia Karemyr, Anna Björk

Scénario : Hans Jörnlind, Anna Platt, Francesca Maraki, Charlotte Lesche, Dennis Magnusson, Amir Chamdin, Fares Fares

RED LIGHT | Belgique, Pays-Bas – 2019/2020 – 8×47’ (Saison 1) – Première Mondiale

Création : Halina Reijn, Carice van Houten, Frank Ketelaar

Cast : Carice van Houten, Maaike Neuville, Halina Reijn, Geert Van Rampelberg, Jacob Derwig, Koen De Bouw, Robert de Hoog, Joren Seldeslachts, Tom Jansen, Majd Mardo, Bilal Wahib

Scénario : Esther Gerritsen, Christophe Dirickx, Frank Ketelaar, Halina Reijn

TOP DOG | Suède – 2019 – 8×45’ (Saison 1) – Première Mondiale

Création : Veronica Zacco, Jens Lapidus

Réalisation : Molly Hartleb, Alexis Almström

Cast : Josefine Asplund, Alexej Manvelov, Joel Spira, Christian Hillborg, Peter Gardiner, Jessica Gabrovsky, Gustav Lindh…

Scénario : Veronica Zacco, Lovisa Milles, Josefin Johansson, Gunnar Järvstad, Amanda Högberg

TRUTH SEEKERS | Grande-Bretagne – 2019 – 8×30’ (Saison 1) – Première Mondiale

Création : Nick Frost, Simon Pegg, Nat Saunders, James Serafinowicz

Cast : Nick Frost, Samson Kayo, Emma D’Arcy, Simon Pegg, Malcolm McDowell, Susan Wokoma

Scénario : Nick Frost, Simon Pegg, Nat Saunders, James Serafinowicz

RENDEZ-VOUS / Miramar

CATHY VERNEY : GENDER ET SÉRIES

En partenariat avec le Lab Femmes de Cinéma, cette rencontre avec Cathy Verney – réalisatrice, scénariste (Vernon Subutex, Hard) et comédienne – sera l’occasion de revenir sur sa carrière et sa filmographie, avec le prisme de la place des femmes dans les séries, devant et derrière l’écran.

CORENTIN SELLIN : SÉRIES ET POLITIQUE AMÉRICAINE

Corentin Sellin, professeur d’histoire agrégé, spécialiste de la politique américaine et chroniqueur sur le site d’information Les Jours.fr, reviendra, à un mois des élections US, sur les liens étroits entre séries et politique américaine sur les dernières décennies.

DERBY GIRL

En attendant de retrouver les agents d’ASK en clôture de la saison 3, venez rencontrer Marc Fitoussi, scénariste et réalisateur de la série, Camille Cottin, et d’autres comédien.ne.s de la série pour revenir sur cette dernière saison, fin d’une incroyable aventure qui aura mis en scène toutes les plus grandes stars françaises … et internationales !

DIX POUR CENT

En attendant de retrouver les agents d’ASK en clôture de la saison 3, venez rencontrer Marc Fitoussi, scénariste et réalisateur de la série, Camille Cottin, et d’autres comédien.ne.s de la série pour revenir sur cette dernière saison, fin d’une incroyable aventure qui aura mis en scène toutes les plus grandes stars françaises … et internationales !

LA FLAMME

Venez rencontrer l’équipe derrière notre hilarante série d’ouverture. Jonathan Cohen et Jérémie Galan, créateurs de la série, et Benjamin Belcourt et Stéphane Drouet, producteurs, vous raconteront tout de l’écriture et des coulisses de cette parodie du Bachelor.

LES MYSTÈRES DE L’AMOUR

Venez retrouver Corentin Sellin, professeur d’histoire agrégé, spécialiste de la politique américaine et chroniqueur sur France Inter, qui reviendra, à un mois des élections US, sur les liens étroits entre séries et politique américaine sur les dernières décennies.

PARLEMENT : DANS LES COULISSES DE L’EUROPE

La série événement de Slash, diffusée au printemps dernier, nous a ouvert les portes du Parlement européen de façon hilarante avec une galerie de personnages tous plus décalés les uns que les autres. Jérémy Sein, réalisateur, et Xavier Lacaille, comédien principal de la série, reviennent sur les coulisses du tournage et sur la nouvelle saison à venir.

RENCONTRES : TALENTS À SUIVRE

Trois jeunes comédien.ne.s dont les trajectoires ont été marquées par un rôle dans des séries à succès – Maxence Danet-Fauvel (Skam), Théo Fernandez (Stalk) et Lauréna Thellier (Mental) – reviennent sur leurs parcours, leur rapport à leur métier, à la notoriété et aux fans, et sur leurs projets à venir.

UN SI GRAND SOLEIL

Venez découvrir en avant -première et en exclusivité un épisode inédit de la série phare de France 2, deux jours avant tout le monde ! Une petite surprise vidéo vous sera réservée en début d’épisode …

RENDEZ-VOUS / CANNESERIES LIVE

ADULT SWIM : THE ERIC ANDRE SHOW x WAXX

La marque préférée des Millenials et maison mère des séries Rick & Morty, Samuraï Jack, Robot Chicken et tant d’autres, va prendre d’assaut CANNESERIES pour un panel surréaliste et no limit. Au programme : une immersion dans l’esprit détraqué d’Adult Swim avec Eric André, superstar de THE ERIC ANDRE SHOW, roi de l’absurde et des excentriques déjantés et le musicien et producteur Waxx qui a participé au doublage français de Rick & Morty, la série culte d’Adult Swim.

JANTJE FRIESE & BARAN BO ODAR

Après deux films très remarqués au cinéma (Il était une fois un meurtre, 2010 et Who Am I, 2014), Jantje Friese et Baran Bo Odar sont devenus avec les trois saisons de Dark sur Netflix (2017-2020) deux noms incontournables de la série contemporaine et du genre fantastique qu’ils teintent de questionnements existentiels et philosophiques. Ils nous font l’honneur, le temps d’une master class, de revenir en images sur les moments-clés de leur carrière.

DARREN STAR

En 1990, Darren Star a écrit un scénario sur des adolescents du Minnesota qui partent au lycée en Californie. Le reste appartient à l’histoire de la télévision. Il a redéfini ce qu’était le drame adolescent avec Beverly Hills, 90210, a convaincu une génération entière de déménage à Melrose Place, et a brisé les normes de la comédie romantique avec Sex & The City. Et après 4 décennies dans cette industrie, il continue de transformer tout ce qu’il touche en or avec Younger et sa série de 2020 à l’accent français, Emily in Paris. Quel homme se cache donc derrière le mythe ?

DIVERSITÉ ET SÉRIES

Cette table ronde, pilotée par Delphine Rivet et l’ACS (Association des Critiques de Séries) abordera les avancées, mais aussi le chemin qu’il reste à parcourir, en termes de représentations des personnes sujettes à discrimination dans les séries, avec des journalistes, et des intervenants clés du secteur.

ERIC ROCHANT

Eric Rochant nous fait le plaisir, le temps de cette masterclass, de revenir sur sa carrière de réalisateur, jalonnée de succès au cinéma comme en séries, et notamment sur Le Bureau des Légendes (The Bureau, en anglais), série iconique de la dernière décennie.

ERIN MORIARTY

Membre de notre Jury Séries Courtes cette année, la comédienne Erin Moriarty reviendra le temps d’une discussion sur sa carrière, de son lancement dans One Life to Live en 2010 au succès planétaire de The Boys, dont la saison 2 s’achève le 9 octobre.

#FREERAYSHAWN

Cette série, première série courte en hors compétition à CANNESERIES, gagnante de deux Emmy Awards, aborde de manière frontale la question des violences policières, et apporte sa pierre à l’édifice du mouvement Black Lives Matter. Seith Mann, réalisateur, et Jasmine Cephas Jones, comédienne, reviennent sur la série et sur la résonance extraordinaire qu’elle trouve aujourd’hui.

GALE ANNE HURD

Gale Anne Hurd débute sa carrière à la fin des années 1970 sous l’égide du producteur de série B Roger Corman. C’est sur un de ces tournages qu’elle rencontre James Cameron avec qui elle écrira et produira en 1984 son premier projet incontournable : Terminator. Pendant cette masterclass, la productrice revisite les temps forts de sa filmographie (d’Armageddon à la décennie de The Walking Dead dont elle est la productrice), et de son parcours engagé et profondément féministe.

JARED HARRIS

De Mad Men à Chernobyl, en passant par Fringe, The Crown et The Terror, Jared Harris a déjà laissé une empreinte indélébile sur le petit écran. Ses personnages ont tatoué nos rétines, irrigué nos émotions et marqué nos mémoires de sériephiles. Le comédien anglais a exploré les parts les plus sombres comme les plus inspirantes de l’Humanité, toujours avec une subtilité exceptionnelle, une élégance unique et un humour caustique. Discuter avec lui, c’est entrer dans les arcanes du jeu.

JUDITH LIGHT

D’une carrière reconnue sur les planches aux sitcoms populaires, en passant par des séries radicales comme Transparent, Judith Light – nommée et récompensée de nombreuses fois aux Emmy Awards, et récipiendaire de deux Tony Awards – connaît un deuxième souffle dans sa carrière. Fervente activiste des droits des communautés LGBTQ+ et touchées par le VIH, elle joue un rôle important et reconnu pour ces causes depuis le début des années 80. Comment conjugue-t-elle vie professionnelle et vie privée ? Comment ces nouvelles opportunités reflètent-elles une certaine évolution de l’industrie ? Qu’est-ce que Judith Light retire-t-elle de ses rôles aujourd’hui ?

KYLE MACLACHLAN

L’acteur fétiche de David Lynch s’est fait le complice du grand et du petit écran durant ses (déjà !) 36 ans de carrière. Agent spécial du FBI dans Twin Peaks, mari déviant mais modèle dans Sex & The City ou Desperate Housewives, candide impeccable, monstre politique… L’éternel jeune homme a multiplié les rôles protéiformes, quitte à brouiller les cartes. Qui est vraiment Kyle MacLachlan, héros très discret autant qu’incontournable ?

SIGOURNEY WEAVER & CAMILLE COTTIN

Le temps d’un Zoom de part et d’autre de l »Atlantique, les comédiennes Sigourney Weaver et Camille Cottin reviennent sur leur collaboration aussi fantastique qu’improbable dans la dernière saison de Dix Pour Cent.

LE FANTASTIQUE DANS LES SÉRIES FRANÇAISES

Le fantastique dans les séries françaises, est-ce enfin possible ? Genres trop souvent oubliés de la production télé française, le fantastique et la science-fiction signent un retour en force depuis une dizaine d’années. Évolution ou révolution ? Analyse du phénomène avec les scénaristes et réalisateurs Audrey Fouché (Les Revenants), Hervé Hadmar (Romance) et Simon Astier (Hero Corp).

RÉALISATRICES DE SÉRIES : NOUVELLE VAGUE

La réalisation a longtemps été considérée comme la dernière roue du carrosse dans la chaîne de fabrication des séries, loin derrière le rôle central des scénaristes. Quelle est la réalité actuelle ? Comment imposer un regard personnel tout en acceptant de son fondre dans l’univers d’un autre créateur ? Trois réalisatrices partagent leur expérience sur des séries anglo-saxonnes: Deniz Gamze Erguven (Perry Mason), Laure de Clermont-Tonnerre (Mrs America) et Charlotte Brandström (Grey’s Anatomy, Outlander).

THE COMEY RULE

Cette discussion très riche avec Billy Ray, scénariste (The Hunger Games) et créateur (The Last Tycoon), et Jeff Daniels (The Newsroom, The Looming Tower), bluffant dans la peau de James Comey, revient sur la série The Comey Rule, bientôt sur Canal+. Adaptation du livre A Higher Loyalty, la série explore une des affaires phares du mandat de Donald Trump, brillamment interprété ici par Brendan Gleeson, à seulement un mois des élections américaines.

“WHAT’S NEXT” / en partenariat avec SALTO et ALLOCINÉ

On Becoming A God in Central Florida (US), Comédie noire avec Kirsten Dunst (comédienne) et Esta Spalding (showrunner)

C’est Comme Ça Que Je T’aime (Canada), Comédie noire avec François Létourneau (créateur), Jean-François Rivard (scénariste), Marilyn Castongay (comédienne)

The Sister (UK), Thriller avec Neil Cross (créateur), Russell Tovey (acteur), Kate Harwood (productrice)

Quiz (UK), Comédie dramatique avec James Graham (créateur), Sian Clifford (comédienne)

“WHAT’S NEXT” / en partenariat avec ALLOCINÉ

Une capsule par jour de 10 minutes pour présenter une série sera mise sur CANNESERIES LIVE à partir du 9/10.

3615 Monique (France) Comédie avec Simon Bouisson (créateur), Arthur Mazet, Noémie Schmidt et Paul Scarfoglio (comédien.ne.s) sur OCS.

Patria (Espagne) Drame avec Aitor Gabilondo (créateur) et Susana Abaitua (comédienne), sur Canal+

La Promesse (France) Drame Avec Anne Landois (créatrice), Laure de Butler (réalisatrice) et Olivier Marchal (comédien), sur TF1.

La Révolution (France) Fantastique avec Aurélien Molas (créateur), sur Netflix.

L’Opéra (France) Drame avec l’équipe créative et le casting, sur OCS.

La sélection complète sur www.canneseries.com

Crédit photos : ©Canneseries