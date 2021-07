Batgirl : Leslie Grace décroche le rôle principal du film DC

Le film Batgirl trouve enfin son interprète principale avec Leslie Grace du film D’Où l’on vient.

Après de longues recherches pour trouver la star de Batgirl (le film est en développement depuis 2017), DC et Warner Bros se sont arrêtés sur Leslie Grace. L’actrice de la comédie musicale D’où l’on vient (In The Heights) jouera ainsi Barbara Gordon dans le film en préparation pour la plateforme HBO Max.

Pour le moment, on ne sait pas si le film est directement lié au film Batman de Matt Reeves mais si c’est le cas, cela ferait de cette Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon incarné par Jeffrey Wright.

Grace a également partagé la nouvelle elle-même sur Twitter, disant qu’elle était « Plus qu’enthousiaste d’incarner Barbara Gordon » et « prête à lui donner tout ce que j’ai ! »

I am BEYOND EXCITED to embody Barbara Gordon, your #Batgirl ! I cannot believeeee what I’m writing rn… THANK YOU DC for welcoming to the family! I’m ready to give her all I’ve got! 🦇💜✨ https://t.co/muq9GuVVk6

— Leslie Grace (@lesliegrace) July 21, 2021