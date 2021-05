Batgirl : Les réalisateurs de Bad Boys For Life derrière la caméra

Le film Batgirl trouve enfin ses réalisateurs avec Adil El Arbi et Bilall Fallah, le duo de Bad Boys For Life et la série Ms Marvel.

Le film Batgirl de DC, qui est en développement depuis des années, a officiellement trouvé ses réalisateurs. The Hollywood Reporter a confirmé qu’Adil El Arbi et Bilall Fallah, duo belgo-marocain, qui sont surtout connus pour avoir réalisé Bad Boys for Life et les prochains épisodes de Ms Marvel de Disney+, réaliseront le prochain film.

Le projet, qui devrait sortir sur HBO Max, est écrit par Christina Hodson, la scénariste de Birds of Prey et du prochain film The Flash. La productrice de Cruella, Kristin Burr, a également rejoint le projet en tant que productrice. Pour le moment, le rôle principal du film n’a pas été choisi, on ne sait pas qui incarnera Batgirl.

« Avec Batgirl, nous espérons emmener le public dans une balade amusante et voir une autre facette de Gotham », a déclaré Burr dans un communiqué. « Le scénario de Christina est pétillant d’esprit. Adil et Bilall ont une énergie joyeuse qui est contagieuse, ce qui en fait les cinéastes parfaits pour ce Batproject. Et je suis juste contente de faire partie de l’univers DC, ce qui est super cool. »

Batgirl suivra les aventures en solo de Barbara Gordon, personnage adoré des fans qui a agi à la fois en tant que Batgirl et en tant que hacker qualifié Oracle dans les comics. Un film pour le personnage est en préparation depuis 2017, avec Joss Whedon précédemment engagé pour écrire et réaliser le film, mais il a quitté le projet en avril 2018 après avoir affirmé qu’il n’avait pas d’histoire. Hodson a été engagée peu de temps après.

Après avoir revigoré la franchise Bad Boys, El Arbi et Fallah ont été engagés en tant que co-showrunners de la série Ms. Marvel dont ils ont réalisé les premier et dernier épisodes. Cette série, dont la production s’est terminée il y a quelques semaines, arrivera bientôt sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©DR