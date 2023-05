Marvel : La Phase 6 changée à cause de Jonathan Majors alias Kang ?

Marvel aurait changé ses plans pour la phase 6 à cause de Jonathan Majors alias Kang le Conquérant.

Marvel est en pleine crise et tenterait de trouver une solution pour sa Phase 6, qui devait être centrée sur le méchant Kang le Conquérant, incarné par Jonathan Majors. Selon une source du site The Direct, les studios auraient changé leurs plans.

Majors a fait ses débuts en MCU dans la série Loki, apparaissant comme Celui qui Demeure avant de réapparaitre dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania comme Kang le Conquérant, un personnage annoncé comme étant le prochain grand méchant de la franchise.

Cependant, tout cela a été remis en question après l’arrestation et l’inculpation de l’acteur pour voies de fait, une enquête toujours en cours. Pour cette raison, le plan de Marvel Studios centré sur Majors est peut-être en train de changer, mais pour le moment, le studio « n’a encore pris de décision » sur l’avenir de la star.

Si aujourd’hui beaucoup semble reposer sur les épaules de Kang, il semble que cela n’ait pas toujours été le cas. Selon Joanna Robinson, journaliste de Vanity Fair et auteure du livre MCU The Reign of Marvel Studios, qui a discuté avec le Podcast The Big Picture de The Ringer, ce n’était pas le plan original de faire de Kang le principal antagoniste dans les nouvelles phases de la saga multivers.

« Quelqu’un qui travaille pour Marvel m’a dit que ce n’était pas le plan de faire de Kang le centre de tout jusqu’à ce qu’ils voient les rushes de ‘Quantumania’ et après sa performance dans ‘Loki’, qui était si fort qu’ils se disaient, « C’est ça. C’est notre voie à suivre. Nous avons perdu notre équipe de héros principaux, mais installons-nous autour de ce gars Kang et de cet artiste auquel tant de gens réagissent. » »

Toujours selon la journaliste, Marvel n’a jamais autant misé sur un acteur que sur Majors, ce qui met le studio dans une position compliquée après ses problèmes avec la justice. « (…) c’est un énorme problème pour eux auquel ils sont confrontés en ce moment, » dit Robinson. « Et ce qui est sans précédent là-dedans pour Marvel, c’est que je dirais qu’ils n’ont jamais autant connectée une franchise à un seul acteur, comme ils ont essayé de la connecter à Jonathan Majors après ses performances dans Loki et dans Ant-Man : Quantumania. »

Pour Robinson, Marvel n’aurait jamais dû autant attaché le futur de la franchise à un seul acteur : « Je dirais plus que [Robert] Downey [Jr] en tant qu’Iron Man, plus que [Josh] Brolin en tant que Thanos, de tout rattacher à ce gars qui va ensuite apparaître dans toutes leurs propriétés menant à quelque chose appelé « La dynastie Kang » les a mis dans une position très inhabituelle. Ils ne s’accrochent généralement pas autant à une seule personne comme ils l’ont fait ici. »

Alors est-ce que la suite de MCU sera aussi centrée sur Kang ? Est-ce que Marvel va engager un nouvel acteur quand ils avaient tout misé sur Majors ? Pour le moment « nous ne savons pas ce qu’ils vont faire. J’ai entendu des histoires contradictoires sur le fait qu’ils vont le remplacer, ou qu’ils n’envisagent même pas de le remplacer, etc. » dit-elle.

Si le focus sur Kang n’était pas prévu à l’origine, peut-être que Marvel reviendra sur son ancien plan. Mais à quoi ressemblait-il ?

On attend une réponse ferme de Marvel quant à l’avenir de la franchise. Ce qu’on sait que Majors a filmé des scènes pour la saison 2 de Loki mais on ne sait pas s’ils vont les garder.

Source : The Direct et The Ringer / Crédit ©Marvel Studios