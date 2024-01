Deadpool 3 : Un variant de Deadpool se dévoile (photos de tournage)

De nouvelles photos de tournage de Deadpool 3 dévoile ce qui ressemble à un variant du personnage.

Après quatre mois d’absence des plateaux de tournage due aux grèves des acteurs et des scénaristes, Deadpool 3 a repris la production fin novembre pour terminer la trilogie qui entre enfin dans le MCU.

Marvel filmant une grande partie de ses scènes dans des décors naturels, des photos du tournage se retrouvent souvent sur les réseaux. Ryan Reynolds avait même tenté de noyer certaines de ces images sur les réseaux sociaux avec de fausses photos spoilers.

Cependant, les paparazzis continuent de prendre des clichés et certains dévoilent ce qui ressemble à une autre version de Deadpool avec les cheveux longs, sans cicatrice sur le visage et un costume légèrement différent. Le Daily Mail, qui a révélé les photos, parle d’une version plus jeune mais il s’agit plus probablement d’un variant de Wade. On le voit interagir avec la version prime de Deadpool.

Sur les images, on peut aussi avoir un nouvel aperçu de Hugh Jackman dans son costume de Wolverine.

View this post on Instagram A post shared by (@mcu.plus)

View this post on Instagram A post shared by (@mcu.plus)

Pour le moment, le film reste encore très secret, on ne sait pas encore exactement ce que réserve le film. Certains fans espèrent qu’un teaser sera dévoilé durant le Superbowl le 11 février prochain, mais c’est bien trop tôt pour le savoir.

En plus de Ryan Reynolds et Hugh Jackman, le casting confirmé de Deadpool 3 contient Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), et Stefan Kapičić (Colossus).

Notez aussi que Jennifer Garner est attendue de retour dans le rôle d’Elektra qu’elle a joué il y a 20 ans dans Daredevil et Elektra.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool 3 est prévu pour une sortie en juillet 2024.

Source : EW / Crédit ©Marvel Studios/DR