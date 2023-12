Deadpool 3 : Ryan Reynolds contre-attaque les leaks avec des photos falsifiées

Ryan Reynolds contre-attaque les fuites de tournage avec des photos falsifiées de Deadpool 3 pour noyer les spoilers.

Toute cette semaine, des photos prises sur le tournage de Deadpool 3 ont fait le tour du web, révélant des spoilers importants sur le film qui rejoint le MCU. Plus tôt cette semaine, voyant les spoilers de Deadpool 3 se propager, Ryan Reynolds a demandé aux fans d’arrêter de les partager.

Dans un post sur Instagram, il a écrit : « Les surprises font partie de la magie des films de cinéma. Il est important pour nous de tourner le nouveau film Deadpool dans des environnements réels et naturels, en utilisant des effets pratiques plutôt que de réaliser des films en intérieur et en numérique. Les téléobjectifs continuent de gâcher les surprises et de créer une situation difficile pour tout le monde. »

il ajoute : « Une partie de la raison pour laquelle les gens publient des spoilers est parce qu’ils sont excités. Je me rends compte qu’il ne s’agit pas de problèmes réels et que cela fait partie des « bons problèmes ». J’adore faire ce film. »

Mais évidemment, une simple demande ne suffit pas et Reynolds combat le feu par le feu. Sur les réseaux sociaux, l’acteur a partagé de fausses photos de tournage montrant Deadpool en compagnie de Mickey Mouse (et de ses sacs d’argent), Predator et Steve Urkel.

Deadpool began with a leak. So I’m joining in. But PLEASE don’t overuse the phrase, “Deadpool Leaks” because it might screw up search results if anyone is looking for Deadpool leaks or Deadpool spoilers or perhaps, Deadpool Scoops. #DeadpoolLeaks #DeadpoolSpoiler #DeadpoolScoop pic.twitter.com/yxZN8MslLn — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 7, 2023

« Deadpool a commencé avec une fuite », a écrit Reynolds sur X, le site anciennement nommé Twitter. « Je me joins donc à nous. Mais S’IL VOUS PLAIT, n’abusez pas de l’expression ‘Deadpool Leaks’, car cela pourrait gâcher les résultats de recherche si quelqu’un cherche pour les fuites de Deadpool ou les spoilers de Deadpool ou peut-être les Scoops de Deadpool. »

En plus de Ryan Reynolds et Hugh Jackman, le casting confirmé de Deadpool 3 contient Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), et Stefan Kapičić (Colossus).

Notez aussi que Jennifer Garner est attendue de retour dans le rôle d’Elektra qu’elle a joué il y a 20 ans dans Daredevil et Elektra.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool 3 est prévu pour une sortie en juillet 2024.

Source : EW / Crédit ©Marvel Studios/DR