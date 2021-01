Marvel : Anthony Mackie serait heureux de retrouver Chris Evans en Captain America

Anthony Mackie serait très heureux si Chris Evans revenait en Captain America dans l’univers de Marvel.

La semaine dernière, on a appris que Chris Evans pourrait reprendre son rôle de Captain America dans la suite du MCU. Il serait en discussion pour revenir, mais pour le moment, rien n’ été confirmé par Marvel ou Disney qui restent toujours très discrets dans ce genre de situation.

Evans et le reste de l’équipe de Marvel Studios, sont assez doués pour éviter les questions lorsqu’il s’agit de garder des secrets sous silence, donc beaucoup de fans pensent que l’acteur la joue vague à propos de son retour en Captain America.

Dans une nouvelle interview, Anthony Mackie a été spécifiquement interrogé sur le retour de Chris Evans dans le MCU. « Vous savez, j’ai entendu ça. J’ai vu ça et Chris est mon pote, donc s’ils réunissent le groupe, je serai très heureux de ça. »

Tout comme Evans, Mackie semble esquiver la question. Ce n’est pas Mackie qui va confirmer la nouvelle quand Evans ne dit rien.

Certain espère qu’il fera une apparition dans The Falcon and the Winter Soldier, la série avec Anthony et Sebastian Stan. La meilleure chose est d’être patient et de voir si Chris Evans reprendra le rôle de Captain America.

The Falcon and the Winter Soldier démarre le 19 mars sur Disney+.

Source : Happy Sad Confused Podcast / Crédit ©Marvel