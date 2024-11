Marvel : Kevin Feige tease les X-Men dans les prochains films du MCU

Kevin Feige de Marvel confirme que certains personnages X-Men apparaîtront dans les prochains films.

Les X-Men arrivent dans le MCU et le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, a expliqué quand et comment ils feraient leur arrivée.

Apparaissant par webcam lors d’un Disney Content Showcase lors de l’événement APAC, organisé à Singapour, Feige a déclaré que Avengers : Secret Wars constituerait une grande partie de ces plans X-Men.

« Cela a déjà commencé. Deadpool & Wolverine était certainement le plus gros à ce jour », a déclaré Feige. « Je pense que vous verrez cela continuer dans nos prochains films et il y a certains personnages X-Men que vous pourriez reconnaître. Et puis juste après, toute l’histoire de Secret Wars nous entraîne vraiment dans une nouvelle ère de mutants et de X-Men. Et, encore une fois, l’un de ces rêves devient réalité : nous avons enfin les X-Men de retour aux studios Marvel. »

L’achat par Walt Disney Company des propriétés de 21st Century Fox – et avec lui les droits d’écran des personnages comme les X-Men et Daredevil – a été clôturé en 2019, mais Feige avait précédemment déclaré qu’il y avait encore une période de gestation pendant laquelle ils ne pouvaient pas incorporer de personnages dans leurs plans MCU.

Nous avons seulement commencé à voir davantage de mouvement au cours des deux dernières années, comme le mot « mutant » utilisé pour décrire Kamala Khan dans la série Disney+ Miss Marvel ; Kelsey Grammer reprenant son rôle de Beast de la précédente saga X-Men dans la scène post-générique de The Marvels et les débuts de Deadpool & Wolverine, qui incorporait plusieurs personnages X-Men aux côtés de Wade Wilson de Ryan Reynolds et Logan de Hugh Jackman.

Et évidemment, Disney+ a également lancé X-Men ’97, une série suite du dessin animé des années 1990 qui revient bientôt pour la saison 2.

Concernant les « prochains films » auxquels Feige a fait référence, Captain America : Brave New World arrivera en salles le 14 février, et nous savons déjà que le film incorporera de l’adamantium (le métal précieux et indestructible qui tapisse le squelette de Wolverine) de manière majeure.

Thunderbolts* arrivera ensuite le 2 mai, et Feige a déclaré durant l’APAC que l’astérisque dans le titre serait expliqué « à un moment donné pendant le film ». Après cela, Les Quatre Fantastiques sortira en salles le 25 juillet. Le tournage du film se terminera la semaine prochaine et Feige a déclaré : « Tous ces personnages entreront directement dans notre prochain film Avengers. »

Avengers : Secret Wars n’arrivera pas avant le 7 mai 2027, et il y aura quelques autres films (pour la plupart sans titre) à voir avant cette date. Mais nous savons que Robert Downey Jr. revient dans le MCU pour incarner le docteur Victor von Doom, qui sera la nouvelle menace au niveau de Thanos. Joe et Anthony Russo, les réalisateurs derrière les succès Marvel de Captain America : Le Soldat de L’Hiver à Avengers : Endgame, reviennent pour réaliser d’abord Avengers : Doomsday (1er mai 2026) puis Avengers : Secret Wars.

