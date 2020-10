Fast & Furious : Le 11ème film sera le dernier

La saga principale Fast & Furious se terminera avec deux derniers films réalisés par Justin Lin.

Fast & Furious est dans sa dernière ligne droite. La saga s’apprête à se ranger des voitures et s’arrêtera après le 11ème film. Alors que F9 devrait enfin sortir en salles en mai 2021, le réalisateur Justin Lin a signé pour revenir pour les deux derniers volets de la saga record.

Cependant, ce ne sera pas la fin de la route pour la franchise Fast & Furious dans son ensemble puisque d’autres projets sont dans les starting-blocks. Après le succès du spin-off Hobbs & Shaw, d’autres films basés dans cet univers sont en cours de développement.

Justin Lin a rejoint la saga pour le troisième film Tokyo Drift et a réalisé les trois films qui ont suivis, tournant ainsi cette marque en énorme machine au box office. Il s’est éloigné un moment et est revenu pour Fast & Furious 9. Il réalisera donc les deux prochains qui mettront un terme à la franchise principale.

Les intrigues de ces deux derniers films restent pour le moment secrets puisqu’on ne sait même pas ce qui se passe dans le 9. Il n’y a pas non plus de mot actuellement sur le début de la production sur les suites. Vin Diesel avait précédemment suggéré que Fast & Furious 10 serait la fin et pourrait être divisé en deux films.

Au casting principal de la saga, on trouve Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson et Jordana Brewster.

À ce jour, les films ont rapporté 5,89 milliards de dollars au box-office, ce qui en fait l’une des franchises les plus lucratives de l’histoire.

En attendant Fast & Furious 10 et Fast & Furious 11, le neuvième film est attendu pour le 26 mai 2021…s’il n’est pas encore repoussé.

Source : EW / Crédit ©Universal