Fast & Furious 10 : Un volet final en deux parties ?

Vin Diesel laisse entendre que la saga Fast & Furious pourrait se terminer avec un 10ème volet en deux parties.

Alors que le neuvième film sort dans quelques mois, Fast & Furious 10 est déjà prévu chez Universal Pictures. Cependant, il semble qu’il y ait un petit changement et que le film pourrait désormais être coupé en deux parties et conclurait la saga.

La promo de Fast & Furious 9 vient de commencé et quand Vin Diesel a été interroger sur la suite de la franchise, il a expliqué que les plans de Fast 10 sont lancés depuis quelques temps.

Il confie : « J’ai commencé à planifier Fast 10 avant de tourner Fast 9. L’univers est si robuste et si riche en talents et riche en histoires et, à un niveau, il est totalement possible d’avoir des spinoffs, et je pense que c’est quelque chose qui est inévitable, » dit-il.

Il ajoute : « Universal le mérite parce qu’ils ont énormément investi dans cette petite saga, et ce serait bien de rendre la pareille à Universal. Et pour les fans, si les parties 1 et 2 Fast 10 sont la conclusion, ce serait bien que ce monde continue pour les générations à venir. »

Diesel laisse ainsi entendre qu’il ne reste que deux films avant que la saga principale ne prenne fin. Fast & Furious 10 serait ainsi en deux parties puis les spin-offs prendraient le relais.

Il semble que Fast & Furious prenne exemple sur d’autres franchises comme Harry Potter ou Hunger Games qui se sont terminés en deux parties. Et dans un sens Avengers Infinity War et Avengers Endgame étaient des parties 1 et 2 d’une même histoire.

On attend de voir si Universal confirme cette information. Pour le moment, Fast & Furious 9 sortira le 20 mai prochain.

Source : Games Radar / Crédit ©Universal