The Batman : Nouvel artwork pour célébrer Batman Day

Découvrez un nouvel artwork partagé par Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, à l’occasion du Batman Day.

Le 19 septembre, c’était le Batman Day. En l’honneur de cette célébration, Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, a partagé un nouvel artwork créé par Bill Sienkiewicz. L’image du Dark Knight est plus en phase avec l’imagerie des comics avec un batsignal old school en arrière-plan.

Il n’est pas clair si cet artwork est directement lié au Batman de Reeves, ou s’il a seulement profité de la journée Batman pour partager une image qu’il aime bien afin de célébrer la journée de samedi.

A new piece of art from the incredible Bill @sinKEVitch !

Happy #BatmanDay pic.twitter.com/3t3TlLJRVP — Matt Reeves (@mattreevesLA) September 19, 2020

Le tournage de The Batman a récemment repris après une pause. Robert Pattinson a été testé positif au COVID et la production a dû d’arrêter à nouveau. Environ 25% du film avait été tourné avant la première interruption, mais c’était suffisant pour assembler une bande-annonce pour le DC FanDome. Elle est à voir ou à revoir ici.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour juin 2021.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros