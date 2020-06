The Flash : Michael Keaton portera bien son costume de Batman dans le film

Michael Keaton portera bien son costume de Batman dans le film The Flash.

Récemment, il a été annoncé que Michael Keaton reviendra dans son rôle de Batman et qu’il sera dans le film The Flash. Il se murmurait alors qu’il serait peut-être uniquement en Bruce Wayne et qu’il ne porterait peut-être pas le costume. Apparemment ce n’est pas le cas, il remettra son batsuit.

Selon The Hollywood Reporter, « Keaton apparaîtra en costume. » C’est une nouvelle qui rassure les fans qui n’étaient pas certains du niveau de son implication dans le DCEU. Pour le moment, on sait qu’il sera présent dans le film Flash qui sera une adaptation de Flashpoint mais il possible qu’il apparaisse dans d’autres films.

Michael Keaton a tenu le rôle de Bruce Wayne, alias Batman, il y a plus de 30 ans, dans le film de Tim Burton en 1989 puis dans Batman Returns en 1992. Le Bruce Wayne qu’incarnera Keaton dans The Flash sera celui qui suit les événements de Batman Returns.

Le film Flash est en développement depuis des années et est passé entre les mains de plusieurs réalisateurs. Aujourd’hui, il semble qu’Andy Muschietti soit le choix final pour le réaliser et Christina Hodson a écrit le scénario le plus récent.

L’histoire devrait bien est basée sur le comic Flashpoint, qui voit Barry Allen dans une timeline alternative. Cela ouvre ainsi la porte à Michael Keaton pour revenir.

L’article de The Hollywood Reporter pointe aussi le fait que Thomas Wayne, qui est Batman dans les comics Flashpoint, n’est pas présent dans le scénario du film. Il semble ainsi que Jeffrey Dean Morgan, qui a fait une brève apparition en Thomas Wayne dans Batman v Superman, ne sera pas dans le film.

On attend d’avoir plus d’information sur la présence de Michael Keaton dans le DCEU ainsi que sur le film Flash qui met du temps à se monter.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros