The Flash saison 7 : Un allié inattendu pour les West-Allen dans le final (Spoilers)

Retour sur le final de la saison 7 de The Flash qui voit la famille West-Allen se battre contre leurs pires ennemis. Spoilers.

Après une diffusion décalée dans le temps à cause de la crise sanitaire, la saison 7 de The Flash arrive enfin à sa fin en plein été. Reprenant là où l’épisode précédent s’est terminé, le final passe la majorité de son temps à essayer d’arrêter August Heart et son armée de clones Godspeed, de détruire Central City.

Depuis quelques saisons, la menace de Godspeed s’est construite petit à petit en l’arrière-plan, et il était temps pour Barry d’affronter enfin le méchant speedster. Un speedster qui se trouve être l’équivalent de Thawne pour son fils Bart. Malheureusement, le gain n’était pas si satisfaisant parce que le dernier acte de la saison est un peu trop précipité. Godspeed est un méchant plein de potentiel (très bien incarné par Karan Oberoi) et la série aurait pu l’explorer un peu plus. Et si on est content du retour de Nora et de l’introduction de Bart, l’histoire reste en surface.

On se doutait que Barry et sa famille de Speedsters arriveraient, d’une manière ou d’une autre, à vaincre Heart, mais on ne se doutait pas qu’ils auraient l’aide de Thawne – son ennemi juré – pour le faire. Son retour était assez inattendu et le personnage est plutôt bien utilisé. Reverse Flash est le méchant ultime de The Flash et sa présence remonte toujours l’histoire. C’est le personnage ennemi qui pousse sans arrêt Barry dans ses retranchements. Evidemment, après avoir donné un coup de main, pour se débarrasser de Godspeed, Thawne se retourne immédiatement contre Barry, mais il arrive à le détourner. Barry sait que son combat contre Thawne n‘est pas fini.

La famille avant tout

Evidemment, en fin de compte, c’est la famille qui prend le dessus et qui est le plus le plus important pour Barry. The Flash a toujours été une série qui donne énormément de place à la famille, qu’elle soit de sang ou de cœur. Le renouvellement des vœux de Barry et Iris était un beau moment et le fait que leurs enfants étaient présents rend les choses encore plus touchantes. L’intégration de Jay Garrick est aussi la bienvenue, il apporte une certaine sagesse dont Barry et ses enfants ont besoin. Et le fait qu’il soit un doppleganger du père de Barry rend les choses encore plus émouvantes. Il fait vraiment partie de la famille, il est de bon conseil pour tout le monde et prouve que rien n’est jamais sans espoir.

Il y a énormément de potentiel avec (la nouvelle) Nora et Bart, ces personnages sont intéressants et on a hâte d’en voir plus en espérant que le frère et la soeur soient de retour à plein temps la saison prochaine. Leur dynamique et leur présence apportent une vraie fraicheur dont la série à besoin. Nora est une jeune femme différente, elle n’a pas vécu ce que la Nora précédente a vécu. Elle a le cœur plus léger mais elle a autant de profondeur que sa prédécesseure. Et Bart est un garçon très impulsive (d’où le nom Impulse) mais cela fait sa force.

West-Allen pour toujours

The Flash est à son meilleur lorsque tous ses personnages sont ensemble se créer des souvenirs mémorables. Tous partagent une alchimie naturelle, et c’est toujours aussi significatif quand ils partagent l’écran. Et le fait que Cisco soit revenu pour donner un coup de main face à Godspeed puis à officier la cérémonie prouve que même quand l’un d’entre décide de prendre un nouveau chemin, la Team Flash reste sa famille. Cisco nous manquera la saison prochain, espérons qu’il revienne de temps en temps pour prêter main forte.

La série montre à nouveau l’engagement que Barry et Iris on l’un envers l’autre et cimente leur amour. Espérons aussi que nous verrons plus de scènes comme le renouvellement des vœux de Barry et Iris à l’avenir. Peut-être avec le mariage d’un un autre couple ? La série nous rappelle que Joe et Cécile ne sont toujours pas mariés et Cécile laisse bien entendre que ça ne lui déplairait pas. Joe semble avoir reçu le message. Il manquait tout de même à l’appel leur bébé Jenna qui semble avoir disparue. Sérieusement, où est-elle ?

Kramer, qui ?

Et en parlant de Joe, la série met enfin un terme avec cette histoire de Kramer qui a duré bien plus longtemps que nécessaire et qui était assez ennuyeuse. Honnêtement, qui ce soucis de Kramer ? On comprend que la série voulait donné une affaire séparée à Joe, mais son temps passé avec Kramer était du temps perdu. On apprend ce qu’on soupçonnait depuis un moment, Kramer est elle-même une méta-humaine et elle ne le savait pas. Ironique pour celle qui détestait les métas et voulait tous les mettre en prison.

Dans son ensemble cette saison 7 de The Flash n’est pas mauvaise. Elle a parfois du mal à rester concentrée et part un peu dans tous les sens avec trop de méchants à abattre, mais elle offre aussi de beaux moments. Et si nous avons perdu deux acteurs réguliers importants (Carlos Valdes et Tom Cavanagh) la team Flash est solide avec les nouveaux Chester et Allegra qui ont fini par bien s’intégrer. Certes, ils ne sont pas toujours utilisés à leur juste valeur, mais le final montre qu’ils sont des membres utiles. La fin de cette saison réussit à clore une histoire avec un méchant et laisse le téléspectateur avec un sourire.

La saison prochaine, la série reprendra avec 5 épisodes spéciaux et recevra les autres héros de l’Arrowverse. Ce sera ainsi le crossover que les fans attendent après en avoir été privé cette année à cause de la crise sanitaire. On attend de voir ce que l’univers DC de la CW a en réserve.

Crédit ©CW