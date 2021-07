The Flash saison 7 : Révélations de l’épisode 150 et promo du final (spoilers)

Retour sur les révélations de l’épisode 150 de The Flash qui met en place le final de la saison 7. Spoilers.

Cette semaine dans The Flash, c’était le 150ème épisode de la série, mais c’était aussi la première partie du final de la saison 7. L’épisode a vu l’arrivée de Nora (XS) et Bart (Impulse), les enfants adultes de Barry et Iris, venus du futur. Ils débarquent alors que la guerre des Godspeeds ravage Central City.

Un Bart impulsif a défié les souhaits de ses parents et est allé en solo affronter Godspeed à l’intérieur d’une église, dans le but d’empêcher «son Thawne», son propre ennemi juré, de tuer «Oncle Jay» Garrick comme il est destiné. En effet, on découvre que Jay est très proche des West-Allen et qu’il compte beaucoup pour Bart. S’il avait son père et son oncle Wally comme guides speedsters, Jay est celui auquel il s’identifie plus. Dans le futur, Godspeed est l’ennemi juré de Bart et il a tué Jay face à lui. L’histoire se répète comme quand Reverse Flash a tué la mère de Barry devant lui.

Dans l’église, Bart, a été facilement battu – lévité jusqu’aux chevrons par le faisceau d’énergie de Godspeed, avant que Barry n’utilise l’un des mouvements de «phasage» de son fils pour faire dérailler le sinistre speedster. Cisco/Vibe (qui fait son retour pour le final) s’est ensuite présenté et a libéré des ondes d’entropie pour « geler » les clones qui avaient entouré Barry, Jay et Nora. Hélas, les dégâts avaient été faits, et la dernière fois que nous avons vu Bart, il utilisait ce qui lui restait de sa vitesse de guérison pour survivre à un coma à S.T.A.R. Labs.

Barry dans la tête de Godspeed

Au lendemain de la confrontation avec Godspeed, Barry décide de pénétrer dans l’esprit de l’amnésique August Heart (le vrai Goodspeed), à l’aide du neuro hypercollisionneur de Jay, et découvrir ce qui, avait déclenché son déchaînement au futur musée Flash. Lorsque Barry est arrivé dans le palais de l’esprit (la même église vu précédemment), August semblait diaboliquement ravi de « s’amuser » face à Barry. Evidemment, cela risque de ne pas vraiment être amusant pour Barry.

L’introduction de Bart est vraiment intéressante et Jordan Fisher est un bon choix pour le personnage. La réunion de famille est plaisante et l’épisode renforce ce que disait Diggle la semaine dernière : la famille avant tout. Il est aussi confirmé que cette Nora n’est pas la même Nora que nous avons connue dans le passé. Le futur a changé, elle est différente mais elle est au courant de l’ancienne Nora.

Il y a aussi une autre histoire en parallèle avec Joe et Kramer, mais franchement, elle n’est pas intéressante et casse le rythme de ce qui se passe avec Godspeed.

Dans la conclusion de la semaine prochaine, Iris – qui avait été suffisamment stabilisée pour passer du temps avec Barry et les enfants – rejoindra pleinement la mêlée et se battra au côté de sa famille. La promo montre que ça sera une véritable bataille de speedsters.

Intitulé Heart of the Matter – Part 2, le final de The Flash sera diffusé la semaine prochaine sur la CW.

The Flash saison 7 – Promo Finale