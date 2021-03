Ces Femmes fortes en séries qui nous impressionnent !

Daenerys, Cersei, Sansa et Arya (et Brienne)

On vous le donne en mille, on n’a pas réussi à choisir quelle était la femme la plus forte, bad-ass et inspirante de Game of Thrones. Toutes différentes, bienveillantes ou méchantes, chouineuses ou battantes, les femmes de GOT sont des femmes hors du commun, qui inspirent, nous inspirent, et qui surtout s’imposent en véritables héroines bad-ass dans un univers masculin, médiéval (bon ok c’est de la Fantasy, mais ça reste un univers masculin !). Pour savoir tout le bien que le Cerveau pense des femmes fortes et bad-ass dans Game of Thrones, cliquez ici.