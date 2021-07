The Flash saison 7 : Barry et Iris renouvellent leurs vœux dans le final (photos)

Découvrez des images de Barry et Iris qui renouvellent leurs vœux dans le final de la saison 7 de The Flash.

Apparemment, une fois que leur mission sera terminée face à Godspeed dans le final de The Flash, Barry et Iris vont renouveler leurs vœux de mariage. Et ce sera d’autant plus spécial puisque Bart et Nora seront présents aux côtés de leurs parents.

Souvenez-vous, Barry et Iris avaient prévu de se marier en novembre 2017, dans le premier épisode de l’événement crossover « Crisis on Earth-X ». Cette cérémonie à l’église a hélas été interrompue par des sosies maléfiques de la Terre-X. Mais à la fin du crossover dans l’épisode de Legends of Tomorrow, Barry et Iris se sont dit « oui » dans une cérémonie intime officiée par John Diggle… et avec Oliver et Felicity d’Arrow qui leur ont volé la vedette en se mariant en même temps.

Barry et Iris n’ont ainsi jamais vraiment eu leur moment et le final de la saison 7 devrait réparer cela. On notera que sur les photos, c’est Cisco qui officie se « remariage ». C’est un joli clin d’œil avant qu’il ne quitte complètement la série.

Le final de The Flash sera diffusé le mardi 20 juillet sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW