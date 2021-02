Ils ont vécu une Saint Valentin désastreuse !

Découvrez tous ces personnages qui ont vécu une Saint-Valentin des plus désastreuses, de quoi relativiser en plein covid, qu’on soit en couple ou célibataire.

Aujourd’hui c’est la Saint-Valentin. Journée des amoureux, avec fleurs, chocolats, dîner aux chandelles et cartes à citations mielleuse à la sincérité douteuse. Journée parfois détestée par certains célibataires à qui on jette l’amour à la figure, ou les récemment séparés qui vont avoir un peu plus de mal avec leur solitude soudaine. Et les malchanceux dont le partenaire ne peut être présent ou n’a absolument aucune mémoire des dates.

Encore plus cette année sous pandémie mondiale, où même quand on aime fêter et célébrer l’amour avec un grand A, dans les clichés ou non, au restaurant simplement, ou en imaginant les choses en grand, bloqué par les fermetures sanitaires, les couvre-feux ou les quarantaines et autre confinement.

Quelque soit votre situation, voici un article qui va vous aider à relativiser. Eux ont vécu une vraie St Valentin pour ne pas dire… dégueulasse ! Une très mauvaise Saint-Valentin pour ces personnages de séries-tv. Ainsi, si votre Saint-Valentin cette année vous reste au travers de la gorge pour X raison, consolez-vous avez les histoires de ces personnages qui ont eux aussi vécu le pire pour une fête d’amour.

Et courage !