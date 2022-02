Saint-Valentin :  Top 10 des pires couples des séries !

Jane et Michael - Jane The Virgin

NON, NON, NON. Le cerveau bannit ceux et celles qui ont un jour rêvé que Jane et Michael finissent ensemble. On avoue, leur histoire est très mignonne, il l’aime et elle l’aime… et après ? Rien, le plat total ! Nous on veut de la fougue, de la passion, de la fusion avec le caliente Rafael Solano.