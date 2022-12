23 séries TV qui se terminent en 2023

The Flash, The Umbrella Academy ou encore The Handmaid’s Tale sont parmi les séries qui prendront fin en 2023.

A l’aube d’une nouvelle année, il est temps de faire le point sur les séries a qui les téléspectateurs vont devoir dire au revoir en 2023. On ne sait pas toujours quand une série tire sa révérence mais parfois, certaines ont la chance de savoir à l’avance que la saison à venir sera la dernière.

C’est le cas pour plusieurs séries qui sont sur le point de s’en aller l’année prochaine. Parmi elles on trouve notamment The Flash, Riverdale, Manifest, The Handmaid’s Tale, The Crown ou encore The Umbrella Academy pour n’en citer que quelques unes.

Le Cerveau en a sélectionné 23 qui se termineront en 2023.

Pour le moment toutes n’ont pas de date de diffusion.