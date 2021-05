Super-héros : Zack Snyder ne se sent pas visé par les critiques de Martin Scorsese

Zack Snyder n’a pas de problème avec l’avis de Martin Scorsese négatif sur les films de super-héros parce qu’il ne se sent pas visé.

En 2019, Martin Scorsese a fortement critiqué les films de super-héros disant qu’ils ressemblaient plus à des animations de parcs d’attraction qu’à du cinéma. Ces commentaires avaient alors suscité une énorme controverse mais il était resté sur ses positions.

Aujourd’hui, Zack Snyder dit n’avoir aucun problème avec les propos du réalisateur parce qu’il pense qu’il ne parlait pas de ses films : « Oh, c’est juste, » a déclaré Snyder en réponse à une question de fan dans une interview avec The Guardian. « Martin Scorsese est un génie. Si vous êtes vraiment doué pour quelque chose, commenter sur ce monde est complètement dans vos droits, » dit-il.

Il ajoute : « Et cela ne diminue pas mon respect pour lui. Je suis certain qu’il ne parlait pas de mes films. [Rires] C’est peut-être le cas, mais j’aime penser qu’il ne parlait pas de mes films. Il voulait dire les autres. »

C’est assez prétentieux de la part de Snyder de pensez que Scorsese ne mettait pas ses films dans le même sac. Même si la question qu’il lui avait été posé concernait Marvel, il parlait certainement de tous les super-héros sans distinction. On n’oublie pas qu’il a décidé de ne pas réaliser Joker et qu’il s’est retiré en tant que producteur.

A l’époque, quand il a réalisé qu’il avait vexé du monde, Scorsese a tenté d’expliqué qu’il venait d’une autre époque et que le cinéma qu’il aime est différent : « Pour moi, pour les cinéastes que j’ai appris à aimer et à respecter, pour mes amis qui ont commencé à faire des films à peu près à la même époque que moi, le cinéma était une question de révélation – une révélation esthétique, émotionnelle et spirituelle. Il s’agissait de personnages – la complexité de les gens et leurs natures contradictoires et parfois paradoxales, la façon dont ils peuvent se blesser et s’aimer et se retrouver soudain face à eux-mêmes », a écrit Scorsese.

Evidemment, les films de Marvel ne sont pas des films d’auteur, mais à leur niveau, il arrive à toucher les cœurs des fans et provoquent des émotions réelles. Scorsese a absolument le droit de ne pas aimer ce genre mais il avait été assez insultant à l’époque parce que même si c’est du divertissement, ces films comptent pour beaucoup de gens.

Source : The Guardian / Crédit ©DR