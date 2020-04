Hollywood : Bande-annonce de la nouvelle série de Ryan Murphy

Bande-annonce de Hollywood, nouvelle série Netflix de Ryan Murphy dans le Hollywood post seconde guerre mondiale.

Ryan Murphy et son complice Ian Brennan frappent encore avec une nouvelle série dans le monde d’Hollywood. Après Feud, ils présentent Hollywood, une série qui se déroule dans le Hollywood post seconde guerre mondiale.

La bande-annonce est assez intéressante et elle dévoile un casting composé entre autre de Jim Parsons, Patty LuPone, Darren Criss, Holland Taylor Joe Mantello et bien d’autres.

Synopsis : HOLLYWOOD, la nouvelle mini-série signée Ryan Murphy et Ian Brennan, suit un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe qui essaient de percer coûte que coûte dans le Hollywood de l’après-Deuxième Guerre mondiale. Chaque personnage offre un aperçu unique de l’envers du décor de l’âge d’or hollywoodien en mettant en lumière les injustices du système et les discriminations fondées sur les origines ethniques, le genre et l’orientation sexuelle qui perdurent encore aujourd’hui. Provocant et incisif, HOLLYWOOD expose et analyse une dynamique de pouvoirs restée intacte depuis des décennies et montre ce à quoi le paysage du divertissement pourrait ressembler si elle avait été brisée.

Au casting d’HOLLYWOOD : David Corenswet (Jack), Darren Criss (Raymond), Jeremy Pope (Archie), Laura Harrier (Camille), Samara Weaving (Claire), Dylan McDermott (Ernie), Holland Taylor (Ellen Kincaid), Patti LuPone (Avis), Jim Parsons (Henry Willson), Jake Picking (Rock Hudson), Joe Mantello (Dick) et Maude Apatow (Henrietta).

Sa production exécutive est assurée par les cocréateurs Ryan Murphy et Ian Brennan, ainsi que par Alexis Martin Woodall et Janet Mock, également scénariste et réalisatrice.

Hollywood débarque le 1er mai sur Netlix.

Hollywood – Bande-annonce VOST