Sex Education saison 5 : Emma Mackey a dit « au revoir à Maeve »

Emma Mackey annonce qu’elle ne reviendra pas pour la saison 5 de Sex Education.

Alors qu’elle sera déjà moins présente dans la saison 4, Emma Mackey annonce qu’elle ne reviendra pas pour la saison 5 de Sex Education. L4actrice franco-britannique qui a reçu le BAFTA du meilleur espoir ce week-end, a elle-même annoncé son départ.

Mackey parlait à la presse dans les coulisses des BAFTA quand on lui a demandé si elle reviendrait en tant que Maeve Wiley dans la série Netflix acclamée.

« Saison 5 ? Je viens de terminer la quatrième la semaine dernière ! » a déclaré Mackey à Radio Times. « Non, je ne pense pas que je serai dans la saison 5. J’ai dit au revoir à Maeve. »

Avant la production de la quatrième saison de Sex Education, Emma Mackey a révélé qu’elle serait dans moins de scènes, déclarant à Radio Times : « C’est très familier ! Et c’est un peu plus sporadique parce que nous avons plus de personnages. Il y a donc je ne suis pas dedans aussi régulièrement. »

« Mais nous sommes en plein tournage maintenant, et je suis ravie d’être de retour », a-t-elle ajouté à l’époque. « Et oui, je suis intriguée de savoir ce qui va se passer – parce que je ne sais pas non plus. Je le découvre aussi au fur et à mesure, donc ce sera amusant ! »

Depuis avoir été révélé par Sex Education, Emma Mackey a tourné dans des films comme Mort sur le Nil, Eifel et elle a incarné Emily Brontë dans le film Emily de Frances O’Connor. Elle a également un rôle dans le film Barbie avec Margot Robbie, réalisé par Greta Gerwig.

Ncuti Gatwa, qui joue Eric Effiong dans Sex Education et qui a également un rôle dans Barbie, a aussi récemment annoncé son départ de la série. Il est parti vers d’autres aventures spatiotemporelles en tant que quinzième Docteur dans Doctor Who, devant le premier acteur noir et ouvertement gay à jouer le personnage culte.

Le reste de la distribution est également bouleversé, avec Tanya Reynolds (Lily) et Patricia Allison (Ola) parmi les membres du casting de Sex Education à être partis.

La saison 4 de Sex Education n’a pas encore de date de diffusion sur Netflix.

Source : RadioTimes / Crédit ©Netflix