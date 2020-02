The Batman : Le film est-il à la recherche de Robin ?

Un appel à casting en Angleterre laisse entendre qu’une apparition de Robin est possible dans The Batman.



Le film The Batman, réalisé par Matt Reeves, est actuellement en plein tournage en Angleterre. Un nouvel appel à casting a fait son apparition et il se pourrait bien qu’il soit directement lié à ce film. Il est possible que la production soit à la recherche de Robin pour une apparition.

L’appel à casting, dans la région Nord-Ouest de l’Angleterre, est pour « un film d’action majeur ». Ils sont à la recherche d’hommes et de femmes de toutes races, de 17 ans et plus. Ce casting call est aussi à la recherche de personnes douées en acrobaties et autres compétences liées au cirque comme danseurs et cracheurs de feu.

On sait que Dick Greyson alias Robin, était acrobate de cirque avant qu’il ne rejoigne Bruce Wayne. Il est donc bien possible que Robin fasse une apparition dans The Batman. Le film est déjà plein a craqué avec beaucoup de personnages, mais il est possible que Matt Reeves plante seulement une graine dans l’optique de l’explorer encore plus dans un second film.

Pour le moment, ce n’est qu’une spéculation, rien ne dit que cet appel à casting concerne vraiment The Batman. Il faudra attendre pour voir si le personnage est dans le film. Cette information arrive peur de temps après la spéculation de Batgirl pourrait aussi apparaître dans le film avant son film solo.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, s’est employé à rassembler une impressionnante équipe créative dans les coulisses. Il a recruté Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) en tant que directeur de la photographie et le compositeur oscarisé Michael Giacchino.

The Batman sortira en juin 2021.

