Batgirl : Kaitlyn Dever ne refuserait pas le rôle

Kaitlyn Dever de Booksmart ne refuserait pas le rôle de Batgirl si on le lui proposait.

Alors que la toile a eu un premier aperçu de Batman, Warner Bros prépare toujours le film Batgirl. Pour le moment, aucune actrice n’a été annoncée pour le rôle mais des rumeurs circulent et Kaitlyn Dever (Booksmart, Unbelievable) serait parmi les favorites pour le rôle.

Au micro de Variety sur le tapis rouge des Oscars, Dever s’est exprimée sur la rumeur. Evidemment, elle ne confirme pas si elle a été contactée mais elle ne nie pas le fait qu’elle serait intéressée par le rôle.

Elle confie : « Je ne vais rien nier car je serais partante. C’est tout ce que je dis. Il ne se passe rien, je lis juste tout ça et je ne laisserais pas passer cette opportunité. »

L’actrice de 23 ans dit ainsi qu’aucune négociation n’est en cours mais il est évident que ce rôle l’intéresse. Elle reste ainsi ouverte à cette opportunité. Qui sait, si jamais elle n’était pas considérée, elle est peut-être maintenant.

Un rôle comme Batgirl serait une nouvelle expérience pour l’actrice qui a déjà montré de quoi elle était capable en comédie avec Booksmart mais aussi dans le drame avec la mini-série Netflix Unbelievable.

La rumeur sur Dever pour le rôle de Batgirl circule apparemment parce que l’actrice a été vue en compagnie de Matt Reeves, le réalisateur de The Batman et du scénariste Mattson Tomlin. Il est dit que les films Batgirl et The Batman serait connecté mais cela n’a pas été confirmé. The Batman introduira-t-il Barbara Gordon avant qu’elle ait son film solo ?

Les noms de Karen Gillan (Les Gardiens de la Galaxie), Daisy Ridley (Game of Thrones) ou encore Katherine Langford (13 Reasons Why) ont aussi circulés pour le rôle.

La scénariste Christina Hodson (Birds of Prey) a été engagée pour écrire le film qui n’a toujours pas trouvé de réalisateur ou de réalisatrice depuis le départ de Joss Whedon.

