The Stand : La série Le Fléau sur StarPlay dès la rentrée, en janvier

Le service de streaming StarzPlay diffusera la série adaptée d’un roman de Stephen King : « The Stand » (alias « Le Fléau ») dès la rentée de janvier 2021.

Alors que la série a fait ses débuts cette semaine sur CBS All Access, The Stand, alias Le Fléau, arrivera dès la rentée, le 3 janvier prochain, sur la plateforme StarzPlay.

The Stand est la vision apocalyptique de Stephen King d’un monde décimé par la peste et engagé dans une lutte élémentaire entre le bien et le mal. Le destin de l’humanité repose sur les frêles épaules de Mère Abagail (Whoopi Goldberg), 108 ans, et d’une poignée de survivants. Leurs pires cauchemars sont incarnés par un homme au sourire mortel et aux pouvoirs indescriptibles : Randall Flagg (Alexander Skarsgård), l’homme noir.

The Stand se conclura avec une nouvelle fin écrite par le célèbre auteur lui-même pour cette adaptation.

Au générique de Le Fléau ., on trouve aussi James Marsden ( Stu Redman), Amber Heard (Nadine Cross), Jovan Adepo ( Larry Underwood), Owen Teague (Harold Lauder), Brad William Henke (Tom Cullen), Daniel Sunjata (Cobb), Nat Wolff (Lloyd Henreid), Kat McNamara (Julie Lawry), Eion Bailey (Teddy Weizak), Hamish Linklater (Dr. Ellis), Heather Graham (Rita Blakemoor), Greg Kinnear (Glen Bateman) et Ezra Miller (Trashcan Man).

Josh Boone, qui est le showrunner et producteur exécutif de la mini-série a réalisé les premier et dernier épisodes de Le Fléau .

A raison d’un épisode par semaine, The Stand sera disponible sur Starzplay via Amazon Prime Vidéo Channels, Apple TV, Orange TV, Rakuten TV, Molotov et l’application Starzplay.

The Stand – Bande-annonce

Crédit ©CBS All Access