Deadpool & Wolverine : Comment Blake Lively a influencé la fin du film

Blake Lively a influencé la fin de Deadpool & Wolverine après avoir donné une note à son mari, Ryan Reynolds, et au réalisateur Shawn Levy.

Lively a fait une apparition dans le film Marvel dans le rôle de Lady Deadpool, mais un commentaire du réalisateur a révélé que l’ancienne de Gossip Girl avait un rôle plus percutant.

Le film se termine avec le sort de Deadpool et Wolverine restant en suspens alors que Paradox (Matthew MacFadyen) prononce un discours diabolique.

« Rendons à César ce qui appartient à César. Au départ, il n’y avait pas de suspense, la salle des machines explosait et nos héros avaient survécu », explique Levy (via Games Radar). « C’est Blake Lively qui nous a dit : ‘Vous savez, j’ai été avec vous pendant tout ce film. Je veux m’asseoir dans la peur qu’ils soient perdus. Laissez-moi être dans cet état de suspense pour que le triomphe de leur survie soit plus émotionnel et viscéral. »

Levy a poursuivi : « Cela a vraiment ouvert une nouvelle façon de penser cette partie du film et c’est pourquoi nous avons fait ce reshoot… et, ici, le résultat est bien plus satisfaisant. »

Reynolds, qui était également producteur du film, a déclaré : « Nous n’avons fait qu’un jour et demi de reprises du film, ce dont nous sommes très fiers. Ce type de film implique généralement des semaines de reshoots. Mais ce discours de Matthew est l’une des pièces que nous avons refaites. Et il est miraculeux. »

Lively et Reynolds semblent s’influencer mutuellement. Plus tôt cette année, Lively a révélé que Reynolds était derrière la « scène emblématique sur le toit » dans Jamais Plus – It Ends With Us.

« La scène emblématique sur le toit, c’est mon mari qui l’a écrite », a déclaré Lively dans une interview avec E! News en août dernier. « Personne ne le sait à part vous maintenant. »

Lively a ajouté : « Nous nous entraidons. Il travaille sur tout ce que je fais. Je travaille sur tout ce qu’il fait. Donc ses victoires, ses célébrations sont les miennes et les miennes sont les siennes. »

Source : Games Radar / Crédit ©Marvel