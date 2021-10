Black Widow : Scarlett Johansson et Disney règlent leur bataille juridique

Scarlett Johansson et Disney trouvent un accord après leur différend juridique lié à la sortie de Black Widow sur Disney+.

La bataille juridique entre Scarlett Johansson et Disney est terminée. Les représentants de l’actrice et du studio ont tous deux annoncé jeudi que les deux avaient résolu leur différend juridique concernant la sortie de Black Widow cette année.

« Je suis heureuse d’avoir résolu nos différends avec Disney », a déclaré Johansson dans un communiqué. « Je suis incroyablement fière du travail que nous avons accompli ensemble au fil des ans et j’ai beaucoup apprécié ma relation créative avec l’équipe. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration dans les années à venir. »

« Je suis très heureux que nous ayons pu parvenir à un accord mutuel avec Scarlett Johansson concernant Black Widow », a également déclaré le président de Disney Studios, Alan Bergman, dans un communiqué. « Nous apprécions ses contributions à l’univers cinématographique Marvel et sommes impatients de travailler ensemble sur un certain nombre de projets à venir, dont la Tour de la Terreur. »

En juillet, l’actrice a déposé une plainte alléguant que Walt Disney Co. avait rompu son contrat en sortant Black Widow dans les cinémas et sur Disney+ en même temps. Dans la plainte de Johansson, qui a été déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles, l’actrice a fait valoir que sa rémunération était largement basée sur les recettes du box-office, et elle a affirmé qu’elle avait une promesse contractuelle que Black Widow serait une « sortie en salles ». Au lieu de cela, selon le procès, Disney a choisi d’utiliser Black Widow pour promouvoir son service de streaming Disney+, au détriment de l’indemnisation de Johansson.

À l’époque, Disney a nié avec véhémence les allégations de Johansson, disant que sa plainte n’avait « aucun fondement ». Dans une rare déclaration cinglante, la société a également déclaré que la plainte de Johansson montrait « un mépris total pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 » et que l’actrice avait déjà reçu un paiement de 20 millions de dollars.

Les termes exacts de l’accord entre Johansson et Disney n’ont pas été divulgués, mais les deux parties semblent s’être entendues en bons termes, toutes deux affirmant qu’elles « ont hâte » de travailler ensemble à l’avenir.

Bergman a également confirmé que le film La Tour de la Terreur est toujours en préparation, avec Johansson toujours en place pour jouer le rôle principal.

Source : Deadline / Crédit ©Disney