Ahsoka : Des personnages attendus font enfin leur entrée dans l’épisode 6 (spoilers)

Deux personnages attendus font enfin leur entrée dans l’épisode 6 de la série Star Wars Ahsoka. Spoilers.

Cela a pris six épisodes, mais le Grand Amiral Thrawn (Lars Mikkelsen) a finalement fait son entrée dans Ahsoka. Et il n’est pas le seul puisque Ezra est enfin retrouvé par Sabine.

L’épisode de cette semaine s’est déroulé presque entièrement dans une nouvelle galaxie alors que Morgan Elsbeth et son groupe arrivent finalement à leur destination de Peridea, l’ancien monde natal de ses ancêtres, les Dathmiri. Là, les méchants (et leur captive, Sabine) ont été accueillis par les Matriarches, qui leur ont assuré que le grand méchant personnage arriverait sous peu. C’est alors que Thrawn fait son entrée dramatique, en chair et en os pour la première fois.

Peu de temps après, Sabine se retrouve face à lui : « Quel plaisir après si longtemps de revoir un visage familier », dit-il à Sabine. « Je comprends que c’est à vous que je dois mon exile. » Plus tard, il a ouvertement remis en question sa décision de donner à Baylan Skoll la carte qui mènerait à sa libération (en raison de son espoir de retrouver Ezra Bridger), en disant : « Le désir de retrouver votre ami perdu depuis longtemps – comment cela va remodeler notre galaxie. »

Cela a fini par payer puisque Sabine a retrouvé Ezra après s’être battue contre des bandits. « Je savais que je pouvais compter sur toi », lui dit un Ezra désormais barbu en s’appuyant sur une cabane. « Même si ça t’a pris du temps, » ajoute-t-il.



Tandis que le duo s’enlaçait et se livrait à des plaisanteries légères, la dernière phrase d’Ezra « J’ai hâte de rentrer à la maison » pourrait ne pas se réaliser avec deux mercenaires sensibles à la Force à leurs trousses et un brillant tacticien aidé par des sorcières puissantes. Cependant, Ahsoka et Huyang sont sur le chemin et pourront les aider.

Avec seulement deux épisodes restants, il semble que la vraie bataille soit sur le point de se produire – maintenant avec Thrawn, Ezra, un groupe d’anciennes sorcières et un gars nommé Enoch (capitaine de la Garde de Thrawn).

Ahsoka, c’est le mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+