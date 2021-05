Venom 2 Let There Be Carnage : Les personnages ignorent l’existence de Spider-Man

Andy Serkis dit que les personnages de la franchise Venom vivent dans leur propre univers et ne sont pas au courant de l’existence de Spider-Man.

Hier, un premier trailer pour Venom 2 Let There Be Carnage enfin été dévoilé et les fans ont immédiatement commencé à disséquer chaque image. Ils ont vite réalisé que plusieurs easter eggs Spider-Man se trouvaient dans la bande-annonce ce qui amène à penser qu’il y a un lien ou qu’un crossover se mijote.

Dans la nouvelle bande-annonce, Eddie Brock (Tom Hardy) peut être vu en train de lire le Daily Bugle, le journal pour lequel Peter Parker travaille en tant que photographe. Le logo est remarquablement similaire au style du quotidien dans les films Spider-Man de Sam Raimi, et naturellement, beaucoup spéculaient sur ce que cela pourrait signifier.

Mais pour le réalisateur Andy Serkis, ces easter eggs ne sont rien d’autre que des clins d’œil. Dans une interview à IGN, il confie : « De toute évidence, il existe des liens entre Venom et Spider-Man et l’univers Marvel et l’histoire de Spider-Man. [Mais] nous traitons cela comme son propre monde. L’histoire de Venom est son propre monde, » dit-il.

« Il y a des clins d’oeil et des petits moments [comme la photo du journal The Daily Bugle], bien sûr, mais dans l’ensemble, il [Eddie] n’est pas au courant. Ils ignorent, à ce stade, que d’autres personnages comme Spider-Man existent. Donc, c’est la façon dont nous avons choisi de jouer dans cet épisode particulier du film, mais, nous allons attendre et voir ce qui se passe. Nous verrons quelles petites choses vous pouvez en tirer. »

D’autres films sont actuellement en cours chez Sony et se déroulent également dans l’univers de Venom séparé du MCU. Le prochain film Morbius, avec Jared Leto dans le rôle principal, élargira encore l’univers établi par les deux premiers films Venom. Dans un aperçu du film, il a été révélé que Michael Keaton avait également un rôle, ce qui laisse supposer qu’il reprendrait son rôle de Vulture de Spider-Man Homecoming mis ce n’est pas confirmé.

Tom Hardy est accompagné au casting de Woody Harrelson, Naomie Harris (Skyfall, Rampage), Stephen Graham (The Irishman, Snatch), Reid Scott et Michelle Williams qui revient en Anne Weying.

Réalisé par Andy Serkis, Venom 2 Let There Be Carnage, est attendu en salles pour le 20 octobre 2021.

Source : IGN / Crédit ©Sony/DR