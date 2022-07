Thor Love and Thunder : L’acteur de la scène post-générique sur son avenir dans le MCU

Le nouveau venu dans le MCU, vu dans la scène post-générique de Thor Love and Thunder, discute de son avenir chez Marvel. Spoilers.

La scène post-générique de Thor Love and Thunder a révélé la présence d’un personnage mythologie très connu. Mais est-ce qu’il sera de retour ? Quel est son avenir dans le MCU ? Si vous n’avez pas vu le film et souhaitez découvrir par vous-même de qui il s’agit et u l’interprète, quittez cette page, la suite est spoiler.

Pour le moment, on ne sait pas s’il y aura un Thor 5, mais la fin du film confirme que le Dieu du Tonnerre reviendra. Si la scène post-générique est une indication, il est bien possible que Thor se retrouvera face à Hercule puisque ce dernier apparait et a des comptes à régler avec le demi-dieu asgarien.

Brett Goldstein, de la série acclamée Ted Lasso, est celui qui a été engagé par Marvel pour incarné le fils de Zeus, mais est-ce que les studios ont d’autres plans pour lui ? Il n’a clairement pas été amené juste pour ça, mais pour le moment, Goldstein dit ne rien s’avoir quant à son avenir dans la franchise.

«Je suis vraiment, honnêtement – ce n’est pas moi qui mens ou qui est évasif – je ne sais rien. Tout ce que je sais, c’est ce que j’ai fait ce jour-là et c’est tout. Ça pourrait être ça. C’était trois secondes amusantes, » dit-il dans une interview à Variety.

Il serait très étonnant que Marvel est fait appel à un acteur primé comme Goldstein uniquement pour jouer Hercule pendant trois secondes. La règle générale des scènes post-génériques de Marvel Studios est qu’éventuellement, les personnages présentés reviendront en plus grande capacité.

Depuis les premières phases, quand tout était beaucoup plus simple et que personne n’avait d’énormes attentes, les scènes post-génériques ont été utilisées pour taquiner les apparitions à venir de Thor, Thanos et Adam Warlock, entre autres. Thanos a mis un peut de temps avant de vraiment faire son entrée et Warlock, qui a été teasé dans Les Gardiens de la Galaxie 2 il y a plusieurs années, fera sa première apparition dans Les Gardiens de la Galaxie 3 l’année prochaine. Ainsi, rien ne dit quand Hercule fera son retour, mais cela semble presque garanti à un moment donné.

Marvel Studios seront présents au Comic Con de San Diego ce week-end et la D23 Expo, la convention consacrée à Disney, se tiendra en septembre. Ces événements en diront peut-être plus sur les retours de Thor et Hercule.

En attendant, Thor Love and Thunder est en salles.

Source : Variety / Crédit ©Marvel