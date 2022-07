Thor Love And Thunder : Un personnage célèbre entre dans le MCU (SPOILERS)

Un personnage mythologique célèbre fait son entrée dans une scène mid-credit de Thor Love And Thunder. Découvrez qui c’est et qui l’interprète. Attention SPOILERS !

Thor Love And Thunder est déjà sorti dans plusieurs pays, mais il ne sera pas officiellement dans les salles françaises avant mercredi. S’il y a quelques avant-premières un peu partout la majorité du public français ne l’a pas encore vu. La suite de cet article est donc très spoiler et révèle la présence d’un personnage dans une scène de mi-générique. Vous êtes prévenus, poursuivez à vos risques et périls.

***Attention Spoilers***

Thor Love And Thunder est le quatrième film de la saga Thor et comme vous le savez déjà, Zeus, joué par Russell Crowe se trouve dans le film. Ce qu’on ne savait pas, c’est que son fils Hercule ferait aussi une apparition dans Thor Love And Thunder.

Plus tôt dans le film, Zeus (Russell Crowe) a une confrontation avec Thor et est blessé dans la bataille par son propre éclair. La scène de mi-générique voit Zeus appeler son fils, Hercule, lui demandant de partir à la poursuite de Thor pour se venger. Les téléspectateurs ont ensuite un aperçu de l’Hercule du MCU avec le personnage interprété par Brett Goldstein, l’acteur récompensé par un Emmy Award pour son rôle dans la série Ted Lasso.

Pour le moment, on ne sait pas encore en quelle capacité on retrouvera Hercule, mais il est certaine qu’il pointera à nouveau le bout de son nez dans un prochain film ou dans une série Marvel. La spéculation est une confrontation dans un Thor 5, mais pour le moment, ce film n’est pas encore annoncé par les studios.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Comme annoncé, Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Crédit ©Marvel Studios