Thor 5 : Taika Waititi ne fera pas le film sans Chris Hemsworth

Taika Waititi est prêt à réaliser un film Thor 5, tant que Chris Hemsworth accepte de revenir.

Depuis que Taika Waititi a repris les rênes de la franchise en 2017, Thor a pris une nouvelle direction qui semble plaire à la majorité (avec quelques exceptions). Thor Ragnarok a été reçu positivement par le public et les critiques et a fait une recette de 853 millions de dollars au box office mondial.

Alors que Thor Love and Thunder sort ce mercredi en France, c’est déjà un succès du tonnerre. Ce week-end, le film de Waititi a atteint de très bons chiffres lors de son lancement atteignant 302 millions de dollars dans le monde.

Compte tenu de l’immense succès de la franchise Thor, il n’est pas surprenant que Waititi veuille revenir pour réaliser un éventuel Thor 5. Cependant, dans une interview avec Insider, le réalisateur révèle qu’il aimerait faire les choses un peu différemment. s’il devait revenir.

Vers la fin de Love and Thunder, le générique mentionne « Thor sera de retour », ce qui a surpris Waititi. « Et bien vous savez quoi ? Cela a été une surprise pour moi aussi. Je ne plaisante pas. Je l’ai vu dans le cinéma et je me suis dit ‘Oh, [juron]. Vraiment ?’ Même Chris était du genre, ‘Quoi ?’ Mais, bien sûr, il reviendra. C’est le meilleur personnage. Je veux dire, je suis peut-être un peu partial, mais c’est le plus amusant à regarder, » confie le réalisateur.

Il ajoute : « Maintenant, je ne sais pas quelle serait la prochaine étape. J’en ferais certainement un, mais seulement si Chris le faisait. Mais il faudrait que ce soit quelque chose de surprenant et d’inattendu pour que je veuille le faire. Comme quelle serait la nouvelle prise ? Les batailles et tous les combats c’est bien, mais je voudrais quelque chose qui semble inattendu en ce qui concerne l’histoire. Comme faire juste un film de 5 millions de dollars sans aucun combat, juste Thor lors d’un road trip. Comme « Nebraska ». »

Un film Thor de 5 millions de dollars ? Ce serait clairement nouveau pour les films Marvel dont le budget est généralement autour de 130 millions au plus bas, par long métrage. Ce ne sera probablement pas le cas, mais l’idée d’un Thor en mode road trip avec Korg en compagnon de route ? Pourquoi pas.

La fin du film laisse bien entendre de Thor sera de retour, notamment avec l’introduction d’un personnage mythologique qui en a après le Dieux du Tonnerre. On n’en dira pas plus, mais pour le spoiler, c’est par ici.

En attendant l’annonce d’un potentiel Thor 5, Thor Love and Thunder sort ce mercredi 13 juillet dans les salles.

Source : Insider / Crédit ©Marvel Studios