Canneseries 2023 : La norvégienne Power Play sacrée meilleure série

Découvrez le palmarès de la saison 6 de CanneSeries qui a notamment sacré la comédie norvégienne Power Play meilleure série pour cette édition 2023.

La saison 6 du Festival International Canneseries s’est terminée ce mercredi. Le jury des formats longs, présidé par Lior Raz, le créateur de Fauda, celui des séries courtes, coprésidé par les artistes espagnols Javier Calvo Guirao et Javier Ambrossi, et enfin celui des séries documentaires, présidé par Asif Kapadia, le réalisateur d’Amy, ont rendu leur verdict.

Et c’est Power Play, une comédie située dans les années 1970 qui joue avec les conventions de la télévision d’époque, du docudrame et de la satire politique, qui a remporté le premier prix de la meilleure série au festival de télévision Canneseries de cette année.

La série met en vedette Kathrine Thorborg Johansen dans le rôle de Gro Harlem Brundtland, une jeune médecin et militante du choix des femmes dans les années 1970 qui, à la suite d’une série d’accidents, tombe dans la politique et, tandis que le gouvernement autour d’elle implose, apprend à jouer le jeu du pouvoir, gravitant les rangs pour devenir la première femme Premier ministre de Norvège. Le projet a également remporté le prix de la meilleure musique pour Kåre Christoffer Vestrheim, Andrea Louise Horstad, Kristoffer Lo et Eivind Helgerød.

La série d’horreur coréenne Bargain a remporté le prix du meilleur scénario pour les co-scénaristes Woo-Sung Jeon, Byeong-Yun Choi et Jae-Min Kwak. La série implique une vente aux enchères souterraine d’organes, un tremblement de terre désastreux et un combat à mort.

L’actrice israélienne Hadas Ben Aroya a remporté le prix de la meilleure interprétation pour son rôle principal dans Corduroy, en tant que femme moderne et libre à Tel Aviv qui se retrouve mêlée à une « histoire anti-amour » avec un homme marié.

Une autre série israélienne, Carthago, a remporté le prix spécial d’interprétation du festival. Le drame / comédie / thriller historique, basé sur des événements réels, suit Elijah Levi, un comédien juif envoyé au camp de prisonniers britannique de Carthago en Afrique au début des années 1940, où ses codétenus comprennent des fascistes italiens, des espions nazis et des terroristes juifs.

Draw for Change!, une série documentaire en six parties sur des dessinatrices au Mexique, aux États-Unis, en Russie, en Inde, en Syrie et en Égypte, a remporté le prix de la meilleure série documentaire.

Du côté des prix spéciaux : Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les Vampires, Wolf Pack) a remporté le prix Canal+ Icon de cette année, l’actrice Morfydd Clark (Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir) a reçu le prix de la star montante et Joey Soloway (Transparent), a reçu le prix de l’engagement Konbini.

Palmarès Canneseries 2023

Meilleure série : Power Play

Meilleur scénario : Bargain

Meilleure musique : Power Play

Meilleure interprétation : Corduroy

Prix spécial d’interprétation : Carthago

Prix des lycéens : Carthago

Meilleure série courte : Th Left-handed Son

Prix des étudiants : L’air d’aller

Meilleure série documentaire : Draw for Change!

Prix D’honneur Canal+ / Icon Award : Sarah Michelle Gellar

Prix Madame Figaro Rising Star : Morfydd Clark

Prix de l’engagement Konbini : Joey Soloway

Prix du Public Europe 1 : Les Combattantes