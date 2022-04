Thor Love And Thunder : 4e bande-annonce la plus vues en moins de 24 heures

La bande-annonce de Thor Love And Thunder enregistre 209 millions de vues en moins de 24 heures.

Lundi, Marvel a finalement dévoilé un premier aperçu du film très attendu, Thor Love and Thunder. La bande-annonce a réussi à accumuler 209 millions de vues au cours de ses premières 24 heures en ligne, devenant la quatrième bande-annonce la plus regardée derrière Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Spider-Man : No Way Home.

Le détenteur actuel du record est No Way Home qui a amassé 355,5 millions de vues dans le monde au cours de ses premières 24 heures après son lancement en août 2021. Ce nombre représentait une énorme augmentation par rapport au précédent détenteur du record, Avengers: Endgame, qui avait fait 289 millions de vues au cours de sa première journée en ligne. La bande-annonce d’Infinity War, lancée en novembre 2017, a enregistré 230 millions de vues au cours de ses premières 24 heures.

Pour le moment, cette bande-annonce ne révèle pas trop l’intrigue mais est suffisamment intéressante pour attiser la curiosité. On a pu découvrir Jane Foster en Mighty Thor, Valkyrie en monarque d’Asgar ou encore Thor en pleine recherche de lui-même. Et comme on s’y attendait, les Gardiens de la Galaxie sont aussi présents pour cette nouvelle aventure du Thor..

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus. Une rumeur annonce aussi la présence d’une déesse venue du Wakanda.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : Variety / Crédit ©Marvel Studios