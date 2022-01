The Boys saison 3 : Soldier Boy est un « connard sectaire » selon Jensen Ackles

Jensen Ackles utilise un langage fleuri pour décrire son personnage Soldier Boy dans la saison 3 de The Boys.

Jensen Ackles a rejoint la saison 3 de The Boys dans le rôle de Soldier Boy. L’acteur a récemment parlé de son personnage lors de sa récente apparition dans le podcast Inside of You de Michael Rosenbaum, ancien de Smallville, décrivant le personnage comme un « connard ».

« C’est un grand-père. Il vient des années 40. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, et c’est juste ce connard grincheux et sectaire », a expliqué Ackles. « Il ne vieillit pas, donc c’est ce super-héros de 40 ans qui a en réalité 80 ou 90 ans. » L’acteur a poursuivi : « Il y a tellement de matériel… Il a un goût pour les gens qui étaient de son époque. »

Ackles a ensuite discuté de la barbe épaisse qu’il a fait pousser pour jouer Soldier Boy, ainsi que de sa pertinence pour l’histoire. « Ils me trouvent et je suis essentiellement en captivité depuis un certain temps », a-t-il déclaré. « Et donc, quand ils me trouve, je suis barbu et on a l’impression que je sors du film Seul au Monde, mais ensuite ils me nettoient et je remets ma tenue de super-héros et je met le paquet. »

Dans la série originale des comics The Boys de Garth Ennis et Darick Robertson, Soldier Boy est décrit comme un super-héros innocent qui est subordonné à Homelander (joué par Antony Starr dans la série). Cependant, le showrunner de The Boys Eric Kripke – avec qui Ackles a déjà travaillé sur Supernatural – a déclaré dans une interview avec Variety en 2020 que la version live-action de Soldier Boy est encore plus abrasive que le leader chauvin de The Seven, le décrivant comme « Homelander avant Homelander ».

« Je pense que quiconque s’attend à ce que Jensen débarque et soit un bon gars, sera déçu », a déclaré Kripke. « Alors que nous écrivons le personnage, nous commençons à vraiment parler de l’histoire de Vought parce qu’il est comme John Wayne : c’est l’un de ces gars qui existe depuis des décennies dans l’histoire de Vought. Et il était Homelander avant Homelander, donc il vient d’une autre époque, mais il a de l’ego et de l’ambition — ça se présente d’une manière différente parce qu’il vient d’une autre époque. »

Attendez-vous donc à un personnage avec des idées bien arriérées !

La saison 3 de The Boys sera diffusée le 3 juin sur Prime Video.

Source : CBR, Inside of You / Crédit ©Amazon