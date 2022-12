Terminator Dark Fate : James Cameron regrette “un film de grand-père”

James Cameron a exprimé ses regrets pour Terminator: Dark Fate devenu, selon ses propres termes, « le film Terminator de votre grand-père ».

Apparemment, James Cameron a quelques regrets concernant le film Terminator: Dark Fate. Alors qu’il est en promotion pour le film Avatar La Voie de l’Eau, James Cameron s’est confié sur une autre de ses franchises : Terminator.

Dans une interview avec Deadline, Cameron a expliqué que l’une des conditions de son rôle de producteur dans Dark Fate était de ramener Arnold Schwarzenegger en tant que T-800. Mais selon lui, ceci s’est mal associé au désir du réalisateur Tim Miller de voir Linda Hamilton reprendre le rôle de Sarah Connor.

Il explique : « Je pense que ce qui s’est passé est […] Je pense que le film aurait pu survivre avec Linda, je pense qu’il aurait pu survivre avec Arnold, mais quand vous y mettez Linda et Arnold et ensuite, vous savez, elle a la soixantaine, il a plus de 70 ans, tout d’un coup, ce n’était plus votre film Terminator, ce n’était même pas le film Terminator de votre père, c’était le film Terminator de votre grand-père », a déclaré Cameron.

« Et nous n’avons pas vu cela », a-t-il poursuivi. « On a adoré, on s’est dit que c’était cool, vous savez, de faire ce genre de suite directe à un film sorti en 1991. Et les jeunes cinéphiles n’étaient pas nés. Ils n’étaient même pas encore nés 10 ans après. Notre vue nous a trompé. Nous nous sommes un peu fourvoyés. »

Dark Fate est une suite directe de Terminator 2: Judgment Day de 1991, ignorant la continuité des autres suites de Terminator dans l’espoir de lancer une nouvelle trilogie. Cependant, alors que Dark Fate a été mieux accueilli par les critiques et les fans que les autres sorties récentes de la franchise, il n’a pas réussi à trouver un public et a fini par être un flop au box-office.

Tim Miller lui-même a dit qu’il avait eu tort de faire le film. « J’y suis allé avec la conviction que si je faisais un bon film que je voulais voir, ça se passerait bien », a-t-il déclaré. « Et j’avais tort. C’était un de ces moments Eureka dans le mauvais sens parce que le film a échoué … Terminator est un film intéressant à explorer, mais peut-être que nous l’avons suffisamment exploré. »

Depuis Dark Fate, Cameron se concentre sur sa franchise Avatar dont le second volet vient de sortie et bas des records au box office.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount Pictures