Avatar La Voie de l’Eau : Deuxième meilleur démarrage au box office mondial 2022

Avatar La Voie de l’Eau enregistre le deuxième meilleur démarrage au box office mondial de l’année derrière Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Treize ans après avoir battu des records au box office, la franchise Avatar est de retour dans les salles de cinéma avec le second volet tant attendu, La Voie de l’Eau. Si les résultats du box office sont légèrement en dessous des prédictions, le film s’en sort très bien et fait le second meilleur démarrage de l’année 2022 derrière un film Marvel.

Sorti dans plus de 52 marchés internationaux la semaine dernière, y compris en Chine, La Voie de l’Eau a fait une excellente recette de 435 millions de dollars. Ce n’est que légèrement en dessous du seuil des 450 millions de dollars que le film espérait franchir au cours de son premier week-end d’exploitation. S’il avait répondu aux attentes, il aurait dépassé les 442 millions de dollars de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film se place donc second des meilleurs démarrages de 2022 et troisième pour un film sorti durant l’ère pandémique, Spider-Man No Way Home tenant la première place avec 600 millions.

Avatar 2 a rapporté jusqu’à présent 134 millions de dollars au box-office nord-américain et 301 millions de dollars dans le reste du monde. En France, le film a récolté 19,3 millions de dollars pour son démarrage. On notera que la Chine, qui est l’un des plus gros marchés, fait un résultat bien en dessous des attentes avec 57 millions au démarrage, mais cela est en grande partie lié à COVID et les restrictions stricte du gouvernement chinois. Les studios espéraient un démarrage à 100 millions pour la Chine.

Produit avec un budget annoncé de 400 millions de dollars, le réalisateur James Cameron a récemment révélé que Avatar La Voie de l’Eau devrait probablement finir comme « le troisième ou le quatrième » film de l’histoire au box pour atteindre le seuil de rentabilité ; cela se traduit par environ 2 milliards de dollars de revenus mondiaux.

Le premier Avatar reste le film le plus rentable de l’histoire avec plus de 2,9 milliards de dollars récoltés dans le monde.

Avatar La Voie de l’Eau est actuellement dans les salles.

Source : Deadline, EW / Crédit ©20th Century Studios